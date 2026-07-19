Trieste Airport, dal 22 luglio cambiano gli accessi: cosa sapere su parcheggi, treni e bus

Cambiano gli accessi al Polo Intermodale di Trieste Airport: da mercoledì 22 luglio 2026 entrerà in vigore la nuova configurazione della viabilità interna dello scalo di Ronchi dei Legionari, con modifiche ai percorsi per raggiungere la fermata ferroviaria Trieste Airport – Ronchi dei Legionari, i parcheggi e l’autostazione.

L’intervento rientra nel programma di sviluppo delle infrastrutture del Polo Intermodale e punta a rendere più efficiente la gestione dei flussi di traffico, aumentare la sicurezza della circolazione e introdurre un sistema di controllo automatizzato degli accessi attraverso sbarre e riconoscimento delle targhe.

Nuovi percorsi per la stazione ferroviaria e il parcheggio P8

La principale modifica riguarda il collegamento con la fermata ferroviaria Trieste Airport – Ronchi dei Legionari e con il parcheggio P8. Per i veicoli in arrivo dalla Strada Statale 14 l’accesso resterà sul lato ovest del Polo Intermodale. Da questo ingresso sarà possibile raggiungere l’area della stazione ferroviaria e il parcheggio P8 attraverso due nuove sbarre dedicate.

La nuova organizzazione prevede invece l’uscita dal lato est del Polo Intermodale, con successiva immissione sulla Strada Statale 14. Il cambiamento comporterà quindi una ridefinizione dell’attuale senso di percorrenza interna.

Resteranno invariate le tariffe del parcheggio P8: sono previsti 30 minuti di sosta gratuita e un costo di 1 euro per le prime 12 ore consecutive di permanenza. Oltre le 12 ore sarà applicata la tariffa ordinaria del parcheggio P8, disponibile all’ingresso dell’area, presso le casse automatiche e sul sito di Trieste Airport.

Contestualmente, la precedente area di sosta breve P9 verrà incorporata nel parcheggio P8. Le due aree diventeranno un unico parcheggio con disciplina tariffaria uniforme. L’intervento consentirà di aumentare la disponibilità complessiva di posti auto destinati agli utenti della fermata ferroviaria.

Cambiano gli accessi anche al parcheggio multipiano P7

Novità anche per il parcheggio multipiano P7. Il percorso di ingresso dalla Strada Statale 14 rimarrà invariato, ma le nuove sbarre di accesso saranno spostate lungo la viabilità che conduce al parcheggio, prima dell’edificio multipiano.

Anche il sistema di uscita verrà modificato: la sbarra sarà collocata lungo la strada in uscita, prima dell’immissione nella rotatoria del Polo Intermodale, sostituendo gli attuali varchi presenti all’interno della struttura.

Per il parcheggio P7 resterà attiva la tariffazione prevista: i primi 15 minuti di sosta saranno gratuiti, mentre oltre questo periodo scatterà la tariffa ordinaria P7, consultabile all’ingresso dell’area e sul sito di Trieste Airport.

Nuovo sistema di accesso per l’autostazione

La nuova viabilità interesserà anche l’autostazione. Gli autobus continueranno ad accedere dal lato ovest del Polo Intermodale. L’ingresso sarà regolato da una sbarra automatizzata dotata di sistema di riconoscimento delle targhe dei mezzi autorizzati.

L’obiettivo è migliorare il controllo degli accessi e rendere più efficiente la gestione dell’area destinata al trasporto pubblico e ai servizi di linea nazionali e internazionali.

Segnaletica e informazioni prima dell’avvio

Nei giorni che precederanno l’entrata in vigore della nuova configurazione saranno completati gli interventi per l’installazione della segnaletica verticale e orizzontale. Trieste Airport diffonderà inoltre le informazioni operative rivolte a passeggeri, utenti e operatori del territorio attraverso i propri canali di comunicazione.

La nuova organizzazione della viabilità consentirà una gestione più ordinata dei flussi di traffico diretti alla stazione ferroviaria, ai parcheggi, all’autostazione e alle altre aree del Polo Intermodale, con l’obiettivo di migliorare efficienza e sicurezza della circolazione interna.