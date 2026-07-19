Maturità al liceo Marinelli: ecco chi sono gli studenti con il massimo dei voti

Si sono conclusi gli esami di maturità al Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli” di Udine, situato in Viale Leonardo da Vinci 4. Tra gli studenti che hanno sostenuto la prova, ventisei hanno ottenuto il massimo punteggio, otto dei quali con la lode.



Tra questi, troviamo: Zoe Caccin, Ludovico Vandra, Misa Cignacco, Tommaso Gobbo, Elisa Ranù, Filippo Bortolossi, Tommaso Del Ponte, Giorgia Danelon, Ginevra Vandra, Matteo Baccara, Gherardo Maria Colautto Amodio, Matilde Romeo, Giacomo Zanetti, Damiano Rana, Mattia Slangen, Mariasole Bodigoi, Rebecca Sangoi e Jacopo Damiani.



A ottenere la lode, invece, Mia Acampora, Elisa Del Medico, Alessandro Dovier, Francesco Rinaldi, Yuri Vodopivec, Manuela Isabel De Anna, Benedetta Girola e Francesco Giudice.