Intelligenza artificiale nel legno-arredo, webinar gratuito di Ial Fvg per le imprese

Margini sotto pressione, difficoltà nel trovare personale qualificato e processi produttivi sempre più complessi. Sono alcune delle sfide che oggi molte imprese del settore legno-arredo si trovano ad affrontare. Su questi temi si concentrerà il webinar gratuito “Intelligenza artificiale nel legno-arredo”, organizzato da Ial Fvg in collaborazione con Lavorenti & Partners.



L’incontro è in programma mercoledì 1 luglio 2026, dalle 17 alle 18, in modalità online, ed è rivolto a imprenditori, responsabili di produzione, responsabili tecnici, manager e professionisti del comparto interessati a capire come l’intelligenza artificiale possa generare valore concreto all’interno delle aziende.

Dalla riduzione dei costi alla qualità dei processi

Durante il webinar saranno affrontate alcune domande centrali per chi sta valutando un investimento in AI: se sia più utile intervenire sui costi o sui ricavi, se convenga applicare l’intelligenza artificiale ai processi o al prodotto, se sia meglio adottare soluzioni già disponibili oppure svilupparne una su misura.



All’incontro interverranno Andrea Lavorenti, Maurizio Papini, Davide Snaidero e Luca Sannicolò. La moderazione sarà affidata a Orietta Biason per Ial Fvg.



Ampio spazio sarà dedicato ai casi reali e ai risultati già documentati nel settore. Tra gli esempi che saranno illustrati ci sono la riduzione dei tempi di preventivazione, da alcuni giorni a poche ore, la classificazione automatica del legno in segheria, il controllo qualità visivo assistito dall’intelligenza artificiale, l’ottimizzazione degli scarti di lavorazione e la gestione predittiva delle scorte.

Un percorso graduale per le aziende

“L’obiettivo non è parlare di scenari lontani, ma offrire alle imprese strumenti utili per compiere scelte consapevoli già oggi – sottolinea Orietta Biason di Ial Fvg –. L’intelligenza artificiale può diventare un fattore di competitività, ma va introdotta con gradualità, partendo da casi d’uso concreti, misurabili e sostenibili per l’organizzazione”.



Uno dei punti centrali dell’incontro sarà proprio il metodo con cui introdurre l’AI in azienda. Il webinar spiegherà come evitare l’errore di voler trasformare tutto subito, suggerendo invece di partire da un singolo ambito applicativo, verificarne l’impatto e costruire poi un progetto più ampio.



Saranno inoltre presentate le opportunità legate alla formazione e ai contributi pubblici, strumenti che possono ridurre in modo significativo i costi di avvio per le imprese interessate a sperimentare soluzioni di intelligenza artificiale. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito www.ialweb.it.