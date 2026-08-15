Incendio all’alba a Lignano, fiamme nella cucina di un ristorante

Incendio all’alba di Ferragosto all’interno della cucina di un esercizio di ristorazione a Lignano Sabbiadoro. L’allarme è scattato intorno alle 5.45 di oggi, sabato 15 agosto, facendo intervenire diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando di Udine. Sul posto sono arrivati i pompieri dei distaccamenti di Lignano e Latisana. Una volta raggiunto il locale, i soccorritori hanno innanzitutto verificato che all’interno non vi fossero persone rimaste intrappolate.

Le fiamme spente dai Vigili del fuoco

Accertata l’assenza di persone nei locali, le squadre hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare le fiamme che avevano interessato la cucina. Successivamente i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intero esercizio.



Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’incendio. Restano invece da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, sulle quali sono in corso gli accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.