Ragogna celebra i 60 anni della Pro Loco: la comunità dà vita a un’opera d’arte collettiva

È stata presentata lunedì 29 giugno, nella biblioteca comunale, l’opera collettiva realizzata per celebrare i 60 anni della Pro Loco Ragogna. Un progetto che unisce artisti locali e cittadini in un mosaico di 16 creazioni tra arte figurativa e letteraria. L’iniziativa racconta la storia e i valori dell’associazione attraverso pittura, scrittura, fotografia e creatività, trasformando l’anniversario in un percorso corale di memoria e identità.

Il territorio come filo conduttore dell’opera

L’opera si sviluppa attorno agli elementi simbolici del territorio di Ragogna: il Tagliamento, il monte, il castello, le borgate e le tracce delle generazioni che hanno costruito la comunità nel tempo.

Attraverso linguaggi artistici diversi – dalla parola alle immagini, fino al recupero di materiali e installazioni tridimensionali – il progetto dà forma a una narrazione stratificata che riflette l’identità del territorio e il suo legame con la comunità.

L’opera riunisce tredici autori. La sezione letteraria e storica include i contributi dello scrittore Angelo Floramo, del filosofo Enrico Petris e del poeta Cristian Fior. Le arti visive sono rappresentate da Calum Mc Lure, Flo Zum, Renato Marchi, Serena Lenarduzzi e Stefano Della Vedova. Completano il progetto i lavori di Alessandro Sivilotti, Antonia Roilo, Fabio Conzatti, Ivana De Monte e Rudy Marcuzzi, mentre l’allestimento è curato da Luca Andreutti.

I singoli tasselli che compongono l’opera spaziano da riflessioni personali e poesie fino a installazioni realizzate con elementi naturali e di recupero. L’opera collettiva assume così il valore di una narrazione d’insieme, in cui ogni contributo aggiunge uno sguardo specifico ma indispensabile alla costruzione di un racconto complessivo.

La voce della Pro Loco

Durante la presentazione, la presidente Sofia Andreutti ha sottolineato il valore sociale e culturale dell’iniziativa. “L’inaugurazione di quest’opera collettiva rappresenta un momento particolarmente significativo nell’anniversario della Pro Loco Ragogna, perché restituisce il senso di ciò che in sessant’anni ha reso viva l’associazione: persone diverse che mettono a disposizione tempo, idee e creatività per donare qualcosa che appartiene a tutti. Abbiamo coinvolto artisti legati a Ragogna per dare vita a un’opera capace di raccontare la comunità attraverso arti ed esperienze differenti”.

La serata di inaugurazione ha visto la partecipazione di volontari, ex presidenti, cittadini e rappresentanti delle realtà locali, a testimonianza del forte legame tra la Pro Loco e il territorio.

L’opera resterà esposta nella biblioteca comunale fino alla fine dell’anno, inserendosi nel programma delle iniziative per i 60 anni dell’associazione, fondata nel 1966, che accompagneranno tutto il 2026 con eventi e appuntamenti diffusi.

Il percorso celebrativo continua

Il programma proseguirà nelle prossime settimane con un incontro dedicato agli ex presidenti e alle associazioni del territorio, in occasione della festa estiva in programma dal 23 al 26 luglio. Un momento di confronto che sarà dedicato al futuro dell’associazionismo e al rapporto tra volontariato, comunità e territorio.

Informazioni utili

L’opera collettiva è visitabile gratuitamente fino al 30 dicembre presso la Biblioteca Comunale di Ragogna, in via Roma 10. Gli orari di apertura sono martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:00 e sabato dalle 10:00 alle 12:00.