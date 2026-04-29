Io sono Friuli Venezia Giulia sulla maglia rosa del Giro d’Italia 2026

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a salire su uno dei palcoscenici sportivi più prestigiosi e seguiti al mondo. È stata presentata oggi la partnership tra la Regione e RCS MediaGroup che porterà il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” sulla celebre maglia rosa del Giro d’Italia 2026, simbolo per eccellenza del ciclismo internazionale.



“Siamo particolarmente orgogliosi di aver raggiunto questo accordo con RCS, che porterà il marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ su uno dei simboli più riconosciuti e amati dello sport italiano nel mondo, la maglia rosa del Giro d’Italia 2026 – commenta il commenta il governatore della Regione Massimiliano Fedriga – . Si tratta di un risultato di grande valore strategico per la nostra Regione, che avrà una visibilità straordinaria lungo tutto il percorso della corsa, attraverso la presenza sulle maglie, nella cartellonistica, nei mezzi al seguito e nei numerosi momenti di comunicazione che accompagnano un evento seguito da milioni di persone”.

Il Giro d’Italia vetrina internazionale

“Il Giro d’Italia – ha detto Fedriga – è una vetrina internazionale unica: legare il nome del Friuli Venezia Giulia a questa manifestazione significa rafforzare il posizionamento del nostro territorio, promuovere le sue eccellenze e raccontare, anche attraverso lo sport, l’identità, la bellezza e le opportunità che offre. Non è solo una competizione sportiva, ma un racconto in movimento che attraversa paesaggi e comunità, valorizzando storie e tradizioni e parlando a un pubblico che va ben oltre gli appassionati di ciclismo”.



Per la Regione associare il proprio brand alla maglia rosa, l’emblema assoluto del ciclismo italiano, “rappresenta inoltre una scelta strategica di posizionamento, capace di rafforzare la reputazione del marchio: chi sceglie la maglia rosa si lega a un’icona dello sport e del Made in Italy. Un’operazione che diventa anche un acceleratore straordinario per il turismo e per la valorizzazione dei territori”. E significa anche dare una spinta concreta al nostro territorio.



“Il Giro d’Italia – ha detto Fedriga – viene trasmesso in 200 Paesi, genera un impatto economico complessivo stimato in circa 2 miliardi di euro sui territori coinvolti, tra effetti diretti e indotti, e rappresenta uno straordinario motore di attrazione turistica. Nei mesi successivi alla corsa, milioni di persone scelgono di visitare i luoghi attraversati dal Giro: oltre 2,4 milioni di turisti, di cui più di 600 mila dopo aver vissuto l’evento dal vivo e circa 1,8 milioni grazie alla visibilità mediatica. A questo si aggiunge una presenza straordinaria lungo le strade: oltre 9 milioni di spettatori, con un livello di coinvolgimento altissimo e una forte propensione a tornare, visto che più del 60% di chi assiste dal vivo desidera rivivere quell’esperienza”.

Un legame storico tra il Giro e la tappa di Gemona.

Nel corso dei decenni si è consolidato un legame profondo e autentico tra il Giro d’Italia e il Friuli Venezia Giulia, costruito grazie all’impegno del compianto Enzo Cainero, che insieme agli organizzatori ha contribuito a disegnare tappe entrate nella memoria collettiva del ciclismo, dallo Zoncolan a Piancavallo, fino all’emozionante arrivo sul Lussari, capace di richiamare l’attenzione di appassionati da tutta Italia e dall’estero. Un’eredità importante, oggi portata avanti da tanti validi volontari, che continua a valorizzare un patrimonio sportivo e popolare profondamente radicato nel territorio, come dimostra ogni anno la grande partecipazione lungo le strade della regione. Un coinvolgimento che genera valore per le comunità locali e offre nuove opportunità alle strutture ricettive e agli operatori.



“Quest’anno, inoltre, la tappa in Friuli Venezia Giulia del Giro d’Italia – ha dichiarato Fedriga – partirà da Gemona, luogo simbolo della nostra storia. Proprio lì, cinquant’anni fa, il terremoto scosse il Friuli provocando morte e distruzione, ma da quella tragedia nacque anche una straordinaria capacità di reagire, ricostruire e ripartire insieme. Un segno profondo di identità e di rinascita che ancora oggi accompagna questo territorio”.



“Questo accordo – conclude il governatore – è il frutto di una visione chiara: investire in grandi eventi per generare ritorni concreti in termini di immagine, attrattività e sviluppo. Vogliamo invitare viaggiatori e appassionati a scoprire il Friuli Venezia Giulia e, più in generale, l’Italia ben oltre la durata dell’evento”.

Sport e identità del territorio

Per il vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil “questa sponsorizzazione rafforza il legame tra lo sport e l’identità friulana, mostrando come il Friuli Venezia Giulia sia capace di valorizzare le proprie eccellenze anche sul palcoscenico nazionale. Lo sport per noi è un veicolo di passione, comunità e promozione del territorio, e questa partnership lo dimostra perfettamente”.



“Dopo la partnership avviata con Udinese Calcio – spiega l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini – quello concluso oggi è un importante nuovo tassello nell’ambiziosa strategia di comunicazione del Friuli Venezia Giulia. La nostra Regione è già universalmente associata al Giro d’Italia, grazie a tappe e località ormai diventate iconiche; legare il nostro territorio al brand della maglia rosa significa rafforzare questa identità e promuovere un‘immagine del Friuli Venezia Giulia quale territorio ideale per le due ruote, il turismo lento e le attività outdoor. Un obiettivo perseguito non soltanto sul piano dell’immagine, ma anche potenziando la qualità e la quantità dell’offerta al visitatore e del sistema ricettivo, attraverso i nuovi strumenti e canali incentivanti previsti dal Codice regionale del Commercio e del Turismo”.