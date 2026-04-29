La Sagra del Vino di Casarsa verso il gran finale: il programma e gli eventi

Il programma della Sagra del Vino di Casarsa fino al 4 maggio.

Archiviato un primo weekend da incorniciare, con un’ottima affluenza di pubblico durante il ponte del 25 aprile tra chioschi e Luna Park, la 78ª Sagra del Vino si prepara alla volata finale. La manifestazione, che quest’anno vanta il prestigioso riconoscimento del Ministero del Made in Italy e il marchio Sagra di Qualità Unpli, propone tanti eventi che spaziano dalla cultura pasoliniana alla grande editoria regionale, fino alla musica, allo sport e alle degustazioni di vino.



Tra i momenti più attesi, oltre all’anteprima di Pordenone ArtandFood, evento già sold out (29 aprile) e alla storica Marcia del Vino (1° maggio), spiccano le gare di Agility Dog, le esibizioni di Danza Aerea, gli approfondimenti enologici di Training tra i Filari, la rassegna letteraria Il Giardino dei Libri (3 maggio) e il concerto finale con DJ Tubet (4 maggio).

Il programma

Mercoledì 29 aprile



17.45 – Anteprima Pordenone ArtandFood Meraviglie a Casarsa: Visita guidata dalla Chiesa di Santa Croce a Casa Colussi, con degustazione finale nella Serra dei Limoni curata dagli chef Luca Trevisan e Flavio Rosset. Evento su prenotazione sold out.

18.00: Apertura Luna Park e chioschi; Festa dei Ragazzi con promozioni sui coupon.

20.00: Karaoke con Fufa (Chiosco Basket).

20.30: Gara di Briscola (Chiosco Vecchie Glorie Calcio).

21.00: Semifinale di Champions League su maxi schermo (Bar Agli Amici).



Giovedì 30 aprile



18.00: Apertura Luna Park e chioschi enogastronomici e presentazione del volume “Spazio Pasolini” a cura del Centro Studi (Sala espositiva ex Municipio).

18.30: Superevento Sigillo Imperiale (Punto d’Ombra)

20.00: Cena degustazione “Note di Gusto” a sostegno della Scuola di Musica (Osteria Friùl).

21.00: Domani non si lavora, DJ set con Matteo B. e Gigi Vox (Zeb Cafè).

21.30: Stasera di suona, Musica dal vivo con Chiccofish (Bar Agli Amici).



Venerdì 1 maggio



08.00: 54ª Marcia del Vino Terre e Città del Vino (Piazza Cavour) Un’occasione per esplorare il territorio attraverso una passeggiata conviviale. Partenza e iscrizioni da Piazza Cavour. L’evento ludico-motorio a passo libero si snoda su due percorsi di 7 e 12 chilometri. Organizzato da Libertas Casarsa, Marciatori Pordenone, Pro Casarsa e Città di Casarsa, con il sostegno di Groupama, Banca 360 FVG e la collaborazione di Avis e Gruppo Ana Casarsa-San Giovanni.

09.30: Gara di Agility Dog (Ex-Polveriere) e 2° Memorial Brait di calcio (campo sintetico).

10.00: Mercatino Arti, Sapori e Mestieri nelle vie del centro.

11.00: Scultori all’opera nel Giardino di Palazzo Burovich a cura del Gruppo Amici Scultori (fino alle 18)

15.00: Creiamo la carta, animazione per bambini con Albicocca (giardino Burovich).

16.00 e 17.30: Mistral, spettacolo di acrobatica su palo cinese (Piazza Cavour).

16.30 partita dimostrativa di Baskin a cura di Polisportiva Basket Casarsa (Palarosa)

16.30 Flames divertimento a 360° con la musica e l’energia del gruppo (isola centrale di via XXIV Maggio)

18.00 Esibizione di danza sportiva a cura di Oasi Danze&Fitness di Casarsa in piazza Cavour

18.30 Il capo non si chiama, Dj Sale e Chris Voice (Zeb Cafè)

21.00: Rock Over (Area condivisa BirrElia, Chioschi Basket e Vecchie Glorie in via XXIV Maggio).



Sabato 2 maggio



09.00: Torneo Basket Under 13 maschile (Palarosa).

9.30 Gara di Agility, acrobazie a 4 zampe. Campo d gara all’aperto con punto di ristoro e posto camper (ex polveriere)

17.00: Truccabimbo da Ottica Franceschetto (piazza Italia)

18.00: Apertura Luna Park e Chioschi enogastronomici e A 50 anni dal terremoto, per non dimenticare. Punto informativo “50 anni dal Terremoto” (Piazza Cavour).

18.00 Ultimo giro, poi vado (Zeb Café)

18.30 Superevento (Punto d’Ombra)

19.00: Training tra i filari: degustazione guidata di Ribolla Gialla a cura di Maria Teresa Gaspare di Sorsi&Percorsi su prenotazione (Serra dei Limoni).

21.00: Bayou Outlaw, cover band Creedence (Chiosco Vecchie Glorie).

21.30: Stasera si suona (Bar agli Amici)



Domenica 3 maggio



9.00 Torneo di minibasket – 2° memorial Vito Dimauro (Palarosa)

10.00-19.00: Il Giardino dei Libri. Fiera dell’editoria regionale nel Giardino di Palazzo Burovich coordinata da Flavia Leonarduzzi.

10.30: Letture “La Ruota delle Storie” (3-6 anni).

11.00: Laboratorio “Il Libro Gigante” con Luisa Tomasetig.

Incontri con autori: Paolo Repossi (11.30), Aldo Dalla Vecchia (15.30), Barbara Pascoli (16.30), Umberto Sarcinelli (17.30). Accompagnamento musicale di Lorenzo Tonon.

10.00 Mercatino arti, sapori, mestieri e creatività (via G. Pasolini, via Risorgimento, via Valvasone, via Menotti)

10.00 Dimostrazione di tiro con l’arco fino alle 18 a cura di Asd Arcieri della Fenici FVG (giardino Burovich)

11.00 Training tra i Filari: I vini dai vitigni resistenti degustazione guidata a cura Cantina TreZero, Evento gratuito su prenotazione (Serra dei limoni)

15.00 Animazioni con Team Smile del Progetto Giovani con Ciccio Clown fino alle 18 (lungo le vie del paese)

15.30, 16.45, 18.00: Esibizioni di Danza Aerea (Piazza Cavour).

16.30 Killing Neimless band Nu Metal / alternative rock (Isola Centrale di via XXI Maggio)

18.00: Aperitivo in Vinile con DJ Mookie (Punto d’Ombra).

18.00 L’Ultimo brindisi (Zeb Cafè)

21.30 L’aperitivo e fantasia di crostini (Bar agli Amici)



Lunedì 4 maggio



18.00: Apertura chioschi enogastronomici e Luna Park; Festa dei Ragazzi fino alle 22 con coupon.

20.00: Gran Finale con DJ Tubet: musica e freestyle in lingua friulana (Via XXIV Maggio).

20.00: La Grande Sfida del Cous Cous (Chiosco Vecchie Glorie).

20.30: Estrazione della Lotteria Vecchie Glorie (Chiosco Vecchie Glorie).



La Sagra del Vino è organizzata da Pro Casarsa della Delizia Aps e Città di Casarsa della Delizia insieme a Cantina di Conegliano Vittorio Veneto e Casarsa Sac. Gode del patrocinio del Ministero del Made in Italia – Giornata nazionale del Made in Italy e del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comitato regionale UNPLI.

In collaborazione con Camera di Commercio Pordenone-Udine, Confcooperative Pordenone, Coop Casarsa, Banca 360 Fvg, Ambiente Servizi, Città del Vino, Io sono Fvg – PromoTurismoFVG, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia, Servizio Civile Nazionale. Gode inoltre del marchio Sagra di Qualità dell’UNPLI e del marchio Eco FVG.