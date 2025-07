Maltempo, allagamenti e fiumi in piena: nel pomeriggio nuovo peggioramento

Ma domani, secondo il meteo, in Friuli torna il sole.

Mentre sono ancora in corso gli interventi per il maltempo di stanotte e della prima mattinata, le previsioni meteo del Friuli annunciano che domani dovrebbe tornare il bel tempo. Questa mattina un fronte freddo atlantico ha raggiunto la regione, generando una piccola depressione sulla costa che ha causato instabilità e rovesci temporaleschi, soprattutto nell’area di Trieste. Nelle zone montane e in pianura invece il tempo si è stabilizzato con cessazione delle piogge. La depressione si sposterà verso sud-est, lasciando gradualmente la regione.

Previsioni per il pomeriggio e la sera

Nel pomeriggio, una nuova vasta depressione atlantica con aria fredda in quota arriverà sulle Alpi da nord-ovest. Inizialmente si prevede tempo più stabile con schiarite e cielo variabile. Dal primo pomeriggio, però, sulle Prealpi Carniche e al confine con il Cadore torneranno rovesci e temporali, che in serata si estenderanno verso sud-est, interessando alcune zone di pianura e la costa, specialmente verso il Veneto. Per domani e dopodomani è atteso bel tempo con temperature sotto la media stagionale.

Effetti al suolo e interventi

Dalla mattina sono arrivate segnalazioni di allagamenti nei comuni di Tavagnacco, Cassacco e Sagrado. Numerosi sono stati anche gli interventi per la caduta di alberi in comuni come Tarcento, Brugnera, Sequals, Travesio, Nimis, Sacile e Polcenigo. Il livello dell’idrometro a San Cassiano sul fiume Livenza ha superato la soglia di guardia di 3,50 metri, con conseguente attivazione del Servizio di Piena lungo il tratto statale del fiume.

A causa delle piogge torrenziali della notte, a Caneva sono esondati il fiume Meschio e il torrente Grava: allagate oltre 18 abitazioni e la frazione di Fratta. Ad Artegna, il torrente Clama ha rotto un argine, allagando un’abitazione.

Volontari e soccorsi

Sono circa 30 i volontari di protezione civile impegnati dalle prime ore della mattina in attività di monitoraggio e intervento. Da inizio evento sono stati coinvolti circa 90 volontari.

I vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno effettuato numerosi interventi, principalmente per alberi e rami caduti o pericolanti, allagamenti e danni a strutture e tetti. Tra le 8:00 e le 12:00 sono stati completati 35 soccorsi: 25 nella zona di Udine, 7 a Pordenone, 1 a Gorizia e 2 a Trieste. Al momento sono in corso 15 interventi urgenti distribuiti tra i comandi regionali, senza richieste in attesa.