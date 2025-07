Le novità per le due strade di Udine.

Importanti novità in arrivo per l’area di via Petrarca e via Bersaglio, dove l’Amministrazione comunale ha avviato e programmato una serie di interventi mirati a migliorare la sicurezza, la qualità dello spazio pubblico e la gestione della mobilità.

Per presentare questi interventi e ascoltare le osservazioni del quartiere, l’Amministrazione ha recentemente organizzato un incontro pubblico, durante il quale sono stati illustrati i progetti in corso e le motivazioni alla base delle scelte adottate. La partecipazione da parte della cittadinanza è stata importante. Il Comune proseguirà il monitoraggio delle nuove misure, mantenendo attivo il dialogo con cittadini, scuole e realtà locali per costruire una mobilità urbana più ordinata, sicura e sostenibile.

Via Petrarca: prosegue la strada scolastica e arrivano gli stalli blu

In via Petrarca continuerà almeno fino alla fine dell’anno la sperimentazione della strada scolastica, con il mantenimento del senso unico nel tratto centrale e del percorso ciclabile di fronte alla scuola. L’obiettivo, forti anche dell’ottima risposta all’iniziativa introdotta lo scorso maggio, è garantire un accesso più sicuro per studenti e famiglie agli istituti scolastici presenti quando comincerà il nuovo anno scolastico, incentivando al tempo stesso l’uso di mezzi sostenibili e la socialità tra i ragazzi nei pressi della scuola.

Un’altra novità riguarda la sosta: gli stalli presenti sul lato est di tutta via Petrarca saranno trasformati in stalli blu a pagamento (la tariffa sarà 0,60€ l’ora). Questa misura, sulla scorta anche di specifiche esigenze sottolineate dalla cittadinanza, punta a favorire un maggiore ricircolo dei parcheggi in una zona molto frequentata dai pendolari e a rendere in questo modo più agevole il posteggio per i residenti. Naturalmente, questi ultimi avranno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento dedicato, con relativa scontistica, per la sosta a raso.

Via Bersaglio: riqualificazione dei marciapiedi in corso

Sono invece già in corso i lavori su via Bersaglio, che prevedono una riqualificazione completa dei percorsi pedonali. Come spiegato anche nel corso della riunione organizzata negli scorsi giorni in quartiere, l’intervento è finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai pedoni e a ottimizzare gli spazi dedicati alla sosta, migliorando la vivibilità dell’intera area. L’opera risolverà una serie di criticità che da tempo interessano la via. Si sta procedendo al rifacimento dei marciapiedi, con la risoluzione delle attuali problematiche legate alla pavimentazione sconnessa e alla presenza di numerose barriere architettoniche che rendono difficoltoso il transito, soprattutto per le persone con disabilità, i passeggini e gli anziani. In diversi tratti, la larghezza dei marciapiedi sarà ampliata, consentendo un passaggio più agevole e sicuro per tutti da entrambi i lati della strada.

“Si tratta di investimenti in un quartiere fino ad oggi molto trascurato e che invece ha dimostrato grande vitalità e sensibilità al cambiamento verso una mobilità sostenibile e una viabilità più attenta alla sicurezza delle persone – dichiara l’assessore alla viabilità e opere pubbliche Ivano Marchiol”. Il dialogo con i residenti e i commercianti della zona, gli insegnanti, i genitori, i nonni e anche gli alunni della scuola è stato molto proficuo, ha contribuito non solo alla definizione di questi interventi ma ha anche offerto spunti molto utili per eventuali innovazioni future. Ci tengo a ringraziare tutti per la partecipazione e la condivisione di idee di questi ultimi mesi. La presenza di cittadini attivi e interessati al cambiamento è un fattore fondamentale”.