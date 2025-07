Guida senza patente e non si ferma all’alt: inseguimento per le vie del centro

L’inseguimento nella notte a Cervignano.

Lunedì sera, intorno alle 19.20, nelle vie centrali di Cervignano del Friuli, si è verificato un inseguimento tra una pattuglia dei carabinieri del Norm e uno scooter. I militari avevano notato il mezzo a due ruote aggirarsi ripetutamente nella zona e hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Il conducente, un uomo di 42 anni residente a Cervignano, però non ha obbedito all’alt, tentando la fuga tra le vie affollate del centro. Dopo pochi minuti lo scooter è stato bloccato. L’uomo è stato sanzionato per guida senza patente, mancata assicurazione e mancata revisione del mezzo, oltre che per non essersi fermato all’alt. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia a piede libero.