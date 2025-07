Maltempo, decine di interventi dei vigili del fuoco. E arriva una nuova allerta meteo

Allerta meteo gialla sul Friuli.

Mentre sono in conclusione gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che, soprattutto nella notte tra il 6 e il 7 luglio, si è abbattuto sul Friuli, la Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo. Si tratta di un’allerta gialla valida su tutte le aree del Fvg dalle 20 di oggi, 7 luglio, alle 9 di domani, 8 luglio, per temporali che potranno essere localmente anche forti con raffiche di vento sostenuto.

La situazione meteo attuale.

Un fronte freddo atlantico interesserà la regione da lunedì sera a martedì mattina, accompagnato

da forti correnti sudoccidentali umide e instabili. In seguito arriverà anche la depressione con aria

fredda in quota. Da mercoledì 9 affluirà aria decisamente più secca e stabile

Previsioni meteo in Friuli.

Dalla serata di oggi lunedì 7 luglio e fino al primo mattino di domani martedì 8 luglio saranno

probabili temporali, prima sui monti e fascia prealpina e in seguito anche su pianura e costa. E’

possibile che qualche locale temporale sia forte.

Gli interventi dei vigili del fuoco.

Sono una sessantina gli interventi, riconducibili al maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore. Il personale del comando di Pordenone ha svolto 23 interventi la maggior parte per rami e alberi pericolanti e caduti, stessa tipologia di interventi per i comandi di Gorizia Trieste e Udine che nelle ultime 24 ore hanno eseguito rispettivamente 1, 10 e 26 interventi di soccorso tecnico urgente.

Sempre alle 12 nessuna richiesta in coda per i comandi di Gorizia e Pordenone, mentre nel territorio del comando di Udine erano in svolgimento 3 interventi per il comando di Udine. Sempre alle 12 il personale del comando di Trieste stava mettendo in sicurezza un albero spezzato dal vento tra la Strada Costiera e la strada che collega la Costiera all’abitato di Santa Croce. Per poter operare in sicurezza su questo intervento si è reso necessario chiudere al traffico la Strada Costiera SS14