Lavori sulla A23, chiude il casello di Udine nord: le alternative consigliate

Chiuso il casello di Udine nord: ecco quando e le alternative.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiuso il casello di Udine nord dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 luglio, in entrata verso la A4 Torino-Trieste. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Udine sud. La stazione di Udine nord sarà inaccessibile anche dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 luglio, in entrata verso Tarvisio. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Gemona Osoppo.