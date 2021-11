I comuni con più positivi ogni 1.000 abitanti in Fvg.

Continuano a crescere i contagi in Friuli Venezia Giulia. Anche oggi, in regione si sono registrati oltre 500 nuovi casi, secondo un trend che negli ultimi giorni ha visto un incremento impetuoso.

E mentre, all’orizzonte, si stagliano già il possibile passaggio in giallo e nuove restrizioni, quali sono i comuni in Friuli Venezia Giulia con il maggior numero di persone testate positive ogni 1.000 abitanti? In gergo tecnico questo dato si chiama “prevalenza” e si desume dalla mappa dei contagi elaborata dalla Protezione civile Fvg.

Mappa a macchia di leopardo.

In provincia di Udine, il comune con il dato più alto è quello di Malborghetto-Valbruna: qui, con 12 positivi (11 dei quali presi in carico dal Dipartimento di prevenzione), l’indice di prevalenza è schizzato a 12.4. Spicca anche il dato di Colloredo di Monte Albano: le 22 positività significano una prevalenza di 9.9. In provincia di Pordenone, il dato più alto è quello di Vito d’Asio: è pari a 8.6, viste le 7 persone testate positive. I 9 casi, invece, spingono l’indice di prevalenza di San Martino al Tagliamento fino a 6.

Nel Goriziano, spicca il 16.2 di prevalenza di Savogna d’Isonzo, dove gli attualmente positivi sono 28. A seguire c’è San Floriano del Collio, con un indice di 8.8 e 7 positività. Dati ben più alti in provincia di Trieste. Il comune messo peggio è quello di Monrupino, dove i 19 contagiati spingono la prevalenza a 21.6; leggermente meglio va a Sgonico, con 39 positivi e 18.8 di prevalenza.

La situazione nelle città.

E nei grandi centri urbani, qual è la situazione? Udine ha una bassa prevalenza, pari a 2.4: i positivi sono 233. Ancor più basso il dato a Pordenone, dove il riscontro si attesta a 1.7: i casi sono 71. Leggermente peggio fa Gorizia, con 167 positività e una prevalenza di 4.7. Trieste, epicentro delle proteste e cortei contro il Green Pass, ha una prevalenza di 8.7: i positivi nel capoluogo regionale sono 1.766.

