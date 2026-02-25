Il mercato immobiliare friulano mostra trend positivi, soprattutto per chi vende o affitta

Il mercato immobiliare in Friuli Venezia Giulia è stato interessato in questi anni dagli stessi trend positivi che hanno caratterizzato il mercato nazionale con il risultato che in – relativamente – poco tempo sono cresciuti valori degli immobili, numero ed entità delle compravendite, canoni di locazione e finanche domanda estera. È questo un buon momento, insomma, per rivolgersi a un’agenzia immobiliare a Pordenone e mettere a frutto quell’immobile dimenticato da tempo.

Case in vendita in Friuli Venezia Giulia: crescono domanda, anche da parte di stranieri, e prezzi

Scendendo più nel dettaglio, secondo i dati presentati dalla Fiaip Fvg (la sezione locale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti) e riferiti al 2025, il numero di compravendite immobiliari lo scorso anno è aumentato in Friuli Venezia Giulia del +4%. La maggior parte di immobili acquistati, il 70%, sono stati prime case: un dato che riflette il trend nazionale e su cui hanno inciso senza dubbio i tagli ai tassi d’interesse stanziati dalla BCE e la conseguente maggiore accessibilità dei mutui.



Il valore degli immobili è cresciuto in ragione dell’aumento della domanda: oggi il prezzo medio delle case in Friuli Venezia Giulia è di 1500 euro al metro quadro, cifra che varia molto però non solo tra le diverse città friulane ma anche a seconda che si concentrino le proprie ricerche in centro o nell’hinterland e nella provincia. Una dinamica che gli esperti immobiliari friulani hanno osservato quest’anno come i colleghi del resto d’Italia è l’aumento dei prezzi, soprattutto degli immobili di media quadratura come bilocali e trilocali, anche in provincia: è qui che si concentra infatti la domanda di giovani coppie e famiglie, tra i principali acquirenti immobiliari del momento.



Tra chi acquista più case in Friuli Venezia Giulia, dicono i dati, ci sono oggi però anche molti turisti ed expat: la domanda straniera pesa, cioè, sempre di più sulle compravendite immobiliari ed è un trend che la regione condivide con numerose altre italiane. Nel 2025, più nello specifico, gli stranieri che hanno acquistato casa in Friuli Venezia Giulia sono stati oltre il 27.5% in più rispetto all’anno precedente (incremento che ha reso la regione seconda solo al Trentino Alto Adige). La provincia di Pordenone sembra essere quella preferita dagli stranieri, e sono soprattutto americani, ungheresi e cechi, che desiderano acquistare casa in FVG: qui si concentra oltre il 48.6% della domanda. Seguono la provincia di Udine (26.1%), quella di Trieste (20.7%) e quella di Gorizia (4.5%).

La situazione degli affitti in Friuli Venezia Giulia

La situazione per quanto riguarda gli affitti non è meno conveniente per chi ha un immobile che non utilizza e vuole metterlo a frutto rivolgendosi a un’agenzia immobiliare specializzata. La domanda di case in affitto è aumentata sia nei principali centri e sia nella provincia friulana, con quella pordenonese che fa registrare valori record anche in questo senso. La conseguenza più evidente è stato un aumento dei prezzi delle case in affitto in Friuli Venezia Giulia che nel 2025 risultavano cresciuti di almeno un quinto rispetto a quelli dell’anno precedente e piazzavano ancora soprattutto la provincia pordenonese al terzo posto tra le più care in cui vivere in affitto in Italia.