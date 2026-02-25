I controlli sulle residenze a Monfalcone.

Undici appartamenti nel mirino, 55 persone identificate e una pioggia di irregolarità: è il bilancio degli ultimi controlli sulle residenze dei Carabinieri e della Polizia Locale nel centro di Monfalcone. Le verifiche, effettuate tra il 13 e il 20 febbraio, confermano un trend già noto in città: la presenza di cittadini che mantengono la residenza solo sulla carta e il sovraffollamento oltre i limiti di legge.

Residenze fantasma e sovraffollamento.

Il dato più pesante riguarda i controlli sulle residenze. Incrociando i dati anagrafici con le verifiche sul campo, i militari hanno scoperto che 22 cittadini stranieri risultavano residenti negli immobili ispezionati solo per finta, un sistema spesso usato per non perdere accesso a bonus e sussidi comunali. Per tutti è scattata la procedura di cancellazione immediata dall’anagrafe.

In diverse abitazioni, le forze dell’ordine hanno trovato 21 persone in più rispetto a quante ne potrebbero ospitare quegli appartamenti per legge. Per ogni inquilino “in soprannumero” è stata elevata una sanzione di 100 euro ai proprietari o ai responsabili.