Meteo, temporali in arrivo sul Friuli Venezia Giulia: le previsioni

Le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia: tempo in peggioramento nei prossimi giorni, rischio forti temporali.

Tempo in peggioramento nei prossimi giorni e rischio temporali, anche forti, nei prossimi giorni sul Friuli Venezia Giulia. Dopo un inizio settimana all’insegna del sole e delle temperature quasi estive, sul Friuli Venezia Giulia è atteso un deciso peggioramento delle condizioni meteo.

Oggi, lunedì 8 settembre, la regione beneficia di una tregua dopo le ultime piogge: cielo sereno o poco nuvoloso e valori in risalita fino a sfiorare i 30 gradi nelle ore centrali. Un quadro che lascia spazio a una breve parentesi di stabilità atmosferica.

Già da martedì, però, la situazione inizierà a mutare. Le prime velature e un progressivo aumento della nuvolosità interesseranno l’area alpina e prealpina, con possibili rovesci sparsi in serata legati all’avvicinarsi di una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia.

Il peggioramento sarà più marcato mercoledì, quando l’instabilità atmosferica potrà tradursi in piogge diffuse e temporali, anche di forte intensità. I fenomeni potrebbero interessare gran parte del territorio regionale, con particolare attenzione alle zone montane e pedemontane. Secondo gli esperti, si tratta di una fase tipica di inizio settembre, con sbalzi repentini tra caldo residuo estivo e ingressi perturbati dall’Atlantico.