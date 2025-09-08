Taglio del nastro per la nuova biblioteca civica di Spilimbergo, è costa più di un milione di euro: “Momento fondamentale”.

Taglio del nastro della nuova sede della biblioteca civica di Spilimbergo. Il costo totale degli interventi ammonta a 1 milione 247mila euro, sostenuti con 489mila euro di fondi Pnrr per l’abbattimento delle barriere architettoniche cognitive e sensoriali, 450mila euro, coperti con fondi PIR (assieme al Comune di Pordenone), per l’acquisto di tutto l’arredo accessibile e la digitalizzazione dell’archivio Cantarutti, 150mila euro per i nuovi serramenti grazie a fondi della Direzione Infrastrutture per i Comuni interessati dal terremoto e 158mila euro coperti con fondi comunali per tutti gli impianti condizionamento.

“L’inaugurazione di una nuova biblioteca – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante – è sempre un momento importante per una comunità: quella di Spilimbergo ha voluto fortemente riqualificare un luogo di aggregazione oltre che culturale, dando completamento a una visione di un’amministrazione che punta a rivitalizzare il proprio centro urbano in modo da renderlo sempre più attrattivo”.