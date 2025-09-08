Un aperimaster per presentare i master e corsi post laurea dell’università di Udine.

Mercoledì 10 settembre, dalle 15, saranno presentati i 15 master e corsi di perfezionamento attivati dall’università di Udine nel primo semestre dell’anno accademico 2025–2026. Durante il tradizionale Aperimaster sarà possibile, in presenza e online, approfondire la conoscenza dei vari master e orientarsi nella scelta del percorso più adatto alle proprie esigenze. L’appuntamento si svolgerà negli spazi della Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44). Ad eccezione l’”Executive master of business administration – Emba Udine” che sarà illustrato nella sede di Confindustria Udine (Largo Carlo Melzi 2). Alle presentazioni seguiranno dei momenti conviviali nei quali sarà possibile confrontarsi con i docenti e i referenti di ciascun corso.

Il programma di master e corsi post laurea.

Alle 15 saranno presentati tre master: “Digital marketing. Strategie, performance, comunicazione”, “Innovazione dei sistemi agrosilvopastorali della montagna. Imprese e territori” ed “Economia e scienza del caffè ‘Ernesto Illy’”. E anche la fellowship in “TMJ surgery: minimally invasive and open surgery, virtual planning and replacement, condylectomy, trauma”.

Alle 16.30 saranno illustrati due master: “Filosofia del digitale e intelligenza artificiale. Comunicazione, economia e società” e “People management, diritto del lavoro, strumenti AI per l’HR”. Sarà inoltre presentato il corso di perfezionamento in “Environmental, social and governance – Esg Training program”.

Alle 17 sarà la volta del master in “Gestione della filiera vitivinicola”.

Alle 18 saranno illustrati sei master: “Acquisti, logistica e gestione della supply chain”, “Dirigere e governare le istituzioni pubbliche”, “Intelligence and emerging technologies”, “Poesia e sapienza. Studi di partnership sulla sacralità del mondo naturale nelle tradizioni native”, “Italiano lingua seconda e interculturalità” e, presso Confindustria Udine, l’“Executive master of business administration – Emaba Udine”. Sarà anche presentato il corso di perfezionamento in “Project management”.