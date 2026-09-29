Sono 29 i locali del Friuli Venezia Giulia che trovano spazio nella nuova guida Bar d’Italia 2027 del Gambero Rosso. E per quattro insegne regionali arriva il massimo riconoscimento: le Tre Tazzine.



A conquistare il punteggio più alto sono Antico Caffè San Marco, Caffetteria Torinese, Caffè Vatta e Mamm Pane, Vino e Cucina. La selezione regionale comprende però complessivamente 29 locali, dai caffè storici alle pasticcerie, fino ai panifici e alle bakery di nuova concezione.



La nuova edizione della guida raccoglie in tutta Italia 912 insegne, di cui 140 novità, mentre 57 locali ottengono le Tre Tazzine. Cambia anche il sistema di valutazione: rispetto al passato scompare la distinzione tra Chicchi e Tazzine e rimane un unico giudizio, espresso da una a tre Tazzine, che valuta complessivamente la qualità dell’esperienza offerta dal locale.

I quattro locali del Fvg con Tre Tazzine

Al vertice della selezione regionale ci sono dunque quattro insegne: Antico Caffè San Marco, Caffetteria Torinese, Caffè Vatta e Mamm Pane, Vino e Cucina. Sono gli unici locali del Friuli Venezia Giulia che nell’edizione 2027 raggiungono il massimo punteggio previsto dalla guida.



Subito dietro ci sono 16 locali premiati con Due Tazzine: Antico Caffè Torinese, Antico Ristorante Tommaseo, Mosaico, Galimberti, Bar X, Viezzoli Pirona, Maritani, Ai Longobardi, Il Posto di Follador, Bosio Bistrot, illy, Corte Cafè, Home – Sapore di Casa, Le Fucine Caffè Bistrot, Pagna – Panificio Artigianale e Spaccio Pani.

Gli altri nove locali con Una Tazzina

Completano la presenza del Friuli Venezia Giulia nella guida altri nove indirizzi che ottengono Una Tazzina: Beltrame, Caffè Martelli, Pasticceria Panificio Centrale, Eppinger Caffè, Il Forno Rizzo Caffè e Bistrot, Giada Atelier, Mapo – Fusion Bakery, Don Bosco e Charlotte.



In totale, quindi, la fotografia tracciata dal Gambero Rosso per il 2027 vede 29 locali regionali selezionati, con una presenza che spazia dalle insegne storiche alle realtà più contemporanee e racconta le diverse anime del mondo del bar in Friuli Venezia Giulia.