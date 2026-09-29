Violenza di genere, magistrati e forze dell’ordine fanno squadra a Latisana

Magistratura e forze di polizia riunite a Latisana per approfondire le procedure e le modalità di intervento nei casi di violenza di genere. L’incontro si è svolto ieri mattina nell’Aula consiliare del Comune e ha coinvolto magistrati e personale specializzato della Procura della Repubblica di Udine, i Carabinieri della Compagnia di Latisana e gli agenti di diversi corpi di Polizia locale del territorio.



Alla giornata hanno preso parte 30 carabinieri e 23 agenti delle Polizie locali della Riviera Bassa Friulana, del Distretto del Cormor, di Lignano Sabbiadoro, del Medio Friuli 2 e della Comunità Riviera Friulana.

Il confronto sul “Codice rosso”

L’incontro è stato tenuto dal magistrato Carla Longo e si è concentrato in particolare sulla normativa relativa alla violenza di genere, comunemente conosciuta come “Codice rosso”. Nel corso della mattinata sono state analizzate alcune specifiche fattispecie procedurali e sono state approfondite le migliori pratiche da mettere in campo durante gli interventi e nella successiva gestione di situazioni particolarmente delicate.



Un momento di confronto operativo, quindi, pensato per rafforzare il coordinamento tra magistratura e forze dell’ordine e rendere sempre più efficace e tempestiva la risposta nei casi di violenza. Prima dell’inizio dei lavori è intervenuto anche il sindaco di Latisana Lanfranco Sette, che ha sottolineato l’importanza del tema affrontato e ha ringraziato la Procura di Udine e le forze di polizia per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio.



Quello organizzato a Latisana rientra in un più ampio programma di incontri periodici promossi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine, che proseguiranno anche in altre località della provincia coinvolgendo la Questura, il Comando provinciale dei Carabinieri con le sue articolazioni territoriali e i diversi corpi di Polizia locale.