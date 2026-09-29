La Festa delle Castagne di Valle di Soffumbergo compie 45 anni: un autunno di sapori, voli panoramici e natura

La Festa delle Castagne e del Miele di Castagno di Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, raggiunge il traguardo delle 45 edizioni. Il borgo conosciuto come il “Balcone sul Friuli” si prepara ad accogliere visitatori per tre fine settimana consecutivi, 10-11, 17-18 e 24-25 ottobre, con un programma che unisce enogastronomia, escursioni, attività per famiglie e iniziative per scoprire il territorio dall’alto e nel cuore dei suoi boschi.

A organizzare la manifestazione sarà ancora una volta la Pro Loco di Valle di Soffumbergo, considerata la più piccola d’Italia. “Tagliare il traguardo della quarantacinquesima edizione fa un certo effetto – sottolinea il presidente Gian Franco Specia –. Quarantacinque anni non sono solo un numero importante, ma il racconto vivo di una storia fatta di passione, tradizione e di quel profondo amore per la nostra terra che continua a rinnovarsi ogni autunno”.

Un appuntamento cresciuto negli anni senza perdere il legame con il borgo e le sue tradizioni. “La nostra festa è un abbraccio aperto a tutte le età, con un programma a tutto tondo che spazia dai laboratori per i più piccoli, i pony e la zip-line, fino alle emozioni dei voli in elicottero e della mongolfiera in quota che lo scorso anno hanno registrato il tutto esaurito”, aggiunge Specia, ringraziando i volontari, il Comune di Faedis, le associazioni e tutti coloro che ogni anno raggiungono Valle.

Castagne, boschi e il Friuli visto dall’alto

Tra le attrazioni più attese tornano i voli panoramici in elicottero, in programma domenica 11 ottobre dalle 12 alle 16, mentre domenica 25 ottobre sarà protagonista la mongolfiera, che consentirà ai visitatori di salire in quota e osservare dall’alto la pianura friulana. Domenica 18 ottobre, invece, spazio alla zip-line per bambini, attiva dalle 13 alle 17.

I boschi attorno al paese saranno protagonisti delle passeggiate guidate con raccolta gratuita delle castagne, previste tutti i sabati alle 15 con partenza da piazza Clemencig. Non mancheranno le escursioni più impegnative: domenica 11 ottobre è previsto il trekking di circa 12 chilometri dal Monte San Lorenzo allo Joanaz, inserito nel progetto “I Sentieri delle Pro Loco”, mentre il 18 e il 25 ottobre sono in programma due uscite speleologiche nella Val Chiarò, rispettivamente alla Grotta di Foran di Landri e alla Grotta di Foran des Aganis.

Per chi cerca invece un’esperienza più rilassante tornano gli appuntamenti con l’“Immersione in Foresta”, guidati dal dottor Walter Fantuz: domenica 11 ottobre alle 15 e nelle giornate del 18 e del 25 ottobre alle 10.

La festa sarà anche occasione per conoscere una pagina poco nota della storia del territorio attraverso una mostra fotografica dedicata alla solidarietà. L’esposizione ricorderà quanto accaduto nell’inverno tra il 1943 e il 1944, quando tre soldati alleati fuggiti da un campo di prigionia trovarono rifugio in una grotta sopra Valle e furono nascosti e sfamati dagli abitanti del paese.

Naturalmente al centro della manifestazione ci saranno anche i sapori: nei chioschi si potranno trovare specialità alla griglia, piatti della tradizione e dolci alle castagne, insieme al miele di castagno locale e ai vini proposti nell’Enoteca di Valle. Domenica 18 ottobre, dalle 12 alle 13, gli chef dell’Associazione Cuochi Udine saranno protagonisti di uno show cooking dedicato alla cucina friulana e alle ricette del Soffumbergo.

Tre weekend di appuntamenti

La festa comincerà sabato 10 ottobre alle 12 con l’apertura dei chioschi e la musica de “I Crotz ta Palud”, mentre alle 15 partirà la prima passeggiata per la raccolta delle castagne. Domenica 11 ottobre, dopo l’apertura mattutina dei chioschi e il trekking verso lo Joanaz, alle 11 si terrà l’inaugurazione ufficiale della 45ª edizione. Seguiranno la musica itinerante dei “Furlans a Manete”, i voli in elicottero, attività per bambini, pony, giochi di una volta, l’immersione in foresta e, alle 17, il laboratorio dedicato alla vita delle api e alla produzione del miele. In serata spazio alla musica dell’orchestra di René.

Il secondo fine settimana prenderà il via sabato 17 ottobre con i chioschi, la musica e una nuova passeggiata nei boschi. Domenica 18 ottobre si partirà alle 9 con l’escursione alla Grotta di Foran di Landri, mentre dalle 10 sarà possibile partecipare all’immersione in foresta. Alle 11.30 arriveranno i “Furlans a Manete” e, tra mezzogiorno e le 13, spazio allo show cooking. Nel pomeriggio sono previsti zip-line, pony, truccabimbi e animazione, mentre dalle 14 la band “Bacco x Bacco” proporrà musica dagli anni Settanta agli anni Novanta. Alle 17 tornerà il laboratorio sul mondo delle api.

Il gran finale sarà nel weekend del 24 e 25 ottobre. Sabato apertura dei chioschi a mezzogiorno con la musica dei “Jemm” e alle 15 l’ultima uscita per la raccolta delle castagne. Domenica mattina si partirà alle 9 per la visita alla Grotta di Foran des Aganis e alle 10 sarà proposta una nuova sessione di immersione in foresta. Dopo la musica itinerante dei “Furlans a Manete”, dalle 12 alle 16 sarà protagonista la mongolfiera. Nel pomeriggio spazio anche ai laboratori a tema “dolcetto o scherzetto”, ai pony, ai giochi storici e all’ultimo laboratorio sulle api, mentre dalle 14 la musica di “Roger la Voce del Sole” accompagnerà il pubblico fino alla chiusura della manifestazione.

Per agevolare la viabilità, durante tutti i sabati e le domeniche della festa, dalle 8 alle 20 sarà istituito il senso unico di marcia nel tratto Colloredo di Soffumbergo-Valle di Soffumbergo-Canal di Grivò. In caso di maltempo le attività previste all’aperto e nei boschi potranno subire variazioni.