Il Friuli Venezia Giulia si conferma una delle regioni italiane dove la cultura del pane artigianale continua a distinguersi. La nuova guida “I Migliori Panifici d’Italia 2027″ del Gambero Rosso ha premiato ben 16 attività regionali, riconoscendo la qualità delle produzioni, la ricerca sulle materie prime e l’attenzione alle tecniche di panificazione.

Tra queste, tre panifici hanno ottenuto il massimo riconoscimento, i prestigiosi Tre Pani, assegnato alle eccellenze della panificazione italiana.

I Tre Pani del Friuli Venezia Giulia

A conquistare il massimo premio sono:

Il Posto di Follador di Pordenone;

Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine;

Pagna – Panificio Artigianale di Trieste.

Tre realtà differenti tra loro ma accomunate dalla grande attenzione per la qualità delle farine, le lunghe lievitazioni naturali e una filosofia produttiva che punta sulla valorizzazione del territorio e della tradizione, senza rinunciare all’innovazione.

Il Posto di Follador

A Pordenone, Il Posto di Follador viene premiato per una produzione che unisce tecnica, esperienza e sostenibilità. Il pane è il protagonista assoluto, ma il laboratorio è apprezzato anche per focacce, pizze e grandi lievitati, preparati con materie prime selezionate e lunghe fermentazioni naturali.

Mamm Pane, Vino e Cucina

A Udine, Mamm festeggia dieci anni di attività confermandosi tra i migliori panifici italiani. Il locale è diventato un punto di riferimento grazie a pani preparati con farine di produttori locali, focacce, pizze e grandi lievitati artigianali. Particolarmente apprezzati il pane ai miscugli evolutivi e il multicereali.

Pagna – Panificio Artigianale

A Trieste, Pagna propone un concetto di panetteria contemporanea, dove pane, cucina e convivialità convivono nello stesso spazio. Il laboratorio realizza numerosi impasti con lievitazioni fino a 96 ore e propone pani, focacce e prodotti da forno preparati con farine accuratamente selezionate.

Gli altri panifici premiati in Friuli Venezia Giulia

La guida assegna inoltre il riconoscimento dei Due Pani ad altre dodici attività della regione, a cui si aggiunge un panificio premiato con Un Pane.

I Due Pani sono: Dal Forner (San Vito al Tagliamento); Fregonese (Lucinico); Frumento – Forno Agricolo (Porcia); Jerian (Trieste); Panificio Bonelli (Cormons); Panificio Da Marino (Prata di Pordenone); Panificio Gobatto (Grado); Panificio I Sapori del Grano (Pordenone); Panificio Iordan (Capriva del Friuli); Paussa’s Bakery (Gradisca d’Isonzo); Spaccio Pani (Trieste); Viezzoli Pirona – Pasticceria Panificio Centrale (Trieste). La Pasticceria Panificio Centrale di Gorizia guadagna invece Un Pane.

La guida del Gambero Rosso

L’edizione 2027 della guida “I Migliori Panifici d’Italia” raccoglie 550 panifici distribuiti lungo tutta la Penisola, con 40 nuovi ingressi e 70 attività premiate con i Tre Pani, il massimo riconoscimento attribuito dal Gambero Rosso.

La selezione valorizza i laboratori che puntano su filiere corte, farine di qualità, lievitazioni naturali e lavorazioni artigianali, premiando non solo la bontà del pane ma anche la sostenibilità e la valorizzazione dei cereali e delle produzioni locali.