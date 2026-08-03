Sterpaglie in fiamme: l’intervento dei vigili del fuoco salva il boschetto

Un incendio di sterpaglie ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, 3 agosto 2026, nell’area compresa tra San Canzian d’Isonzo e Pieris.

L’allarme è scattato attorno alle 14, quando le squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Gorizia sono intervenute per un rogo sviluppatosi ai margini di un boschetto. Sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento di Monfalcone e la squadra AIB (Antincendio Boschivo) del comando isontino, attivata nell’ambito della convenzione regionale.

L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere l’incendio e spegnere le fiamme prima che potessero propagarsi al boschetto vicino e alle sterpaglie circostanti. Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre hanno provveduto alla bonifica dell’area interessata dal fuoco, per mettere in sicurezza la zona ed evitare eventuali riprese dell’incendio.