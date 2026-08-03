Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 4 agosto

Il meteo in Friuli Venezia Giulia resta all’insegna del caldo e della stabilità, con cielo sereno sulla pianura e lungo la costa. Le temperature rimarranno ancora molto elevate, mentre sulle zone montane nel corso del pomeriggio e della sera aumenterà la nuvolosità, soprattutto verso il settore occidentale, dove non si esclude qualche isolato temporale di calore.

Sulla pianura le temperature minime saranno comprese tra 19 e 22 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 35 e 37 gradi. Sulla costa il clima sarà leggermente più mitigato dalla presenza delle brezze, con minime tra 24 e 27 gradi e massime tra 30 e 33 gradi.

In montagna il cielo sarà più variabile nelle ore pomeridiane e serali. A 1000 metri la temperatura media prevista è di circa 24 gradi, mentre a 2000 metri si attesterà intorno ai 17 gradi. I venti saranno prevalentemente di brezza.