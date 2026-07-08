Mirko Zannier nominato Presidente del Comitato Regionale Arbitri

Mirko Zannier è il nuovo presidente del Comitato Regionale Arbitri del Friuli Venezia Giulia. La nomina è stata comunicata dall’Associazione Italiana Arbitri e avrà decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027. Zannier assumerà la guida dell’Organo Tecnico Regionale succedendo a Riccardo Ros, giunto al termine del proprio mandato.

Una scelta che porta alla guida del movimento arbitrale regionale un profilo di lunga esperienza tecnica, associativa e dirigenziale. Nelle ultime stagioni Zannier ha ricoperto l’incarico di Viceresponsabile del Settore Tecnico Arbitrale, contribuendo alle attività di formazione, valutazione e crescita tecnica del movimento arbitrale a livello nazionale.

Una lunga carriera nell’AIA

Arbitro Benemerito della Sezione AIA di Udine dal 2018, Mirko Zannier ha iniziato la propria attività arbitrale nel 1990, maturando una lunga esperienza sui terreni di gioco nazionali, prima come arbitro e poi come assistente arbitrale.

Dal 2006 ha intrapreso il percorso da osservatore arbitrale, operando inizialmente a livello regionale e poi negli organi tecnici nazionali della CAI e della CAN D. Parallelamente all’attività tecnica, Zannier ha ricoperto numerosi incarichi associativi: è stato componente del Consiglio direttivo della Sezione di Udine, vicepresidente e successivamente presidente della stessa sezione dal 2012 al 2016.

Ha fatto parte anche del Settore Tecnico AIA nell’ambito del progetto UEFA Mentor & Talent. Per sette stagioni consecutive ha inoltre operato come Organo Tecnico Nazionale: dal 2018 al 2021 come vicecommissario CAI e dal 2021 al 2025 come vicecommissario CAN D.

Nel 2024 è stato insignito della Stella di Bronzo al Merito Sportivo. Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Udine, Zannier svolge l’attività di imprenditore e amministratore di società attive nei settori dei lavori pubblici e della consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, certificazioni ISO e organizzazione aziendale.

“Formazione, confronto e condivisione per costruire il futuro”

Con la nomina di Zannier, l’Associazione Italiana Arbitri affida la guida del Comitato Regionale Arbitri del Friuli Venezia Giulia a un dirigente chiamato a proseguire il percorso di crescita del movimento arbitrale regionale, puntando sulla formazione, sul merito e sullo sviluppo dei giovani arbitri.

“Accolgo questa nomina con profondo senso di responsabilità e con grande entusiasmo. Desidero ringraziare il Comitato Nazionale e il direttore tecnico Domenico Messina per la fiducia accordatami, così come rivolgere un sincero ringraziamento a Riccardo Ros per il lavoro svolto alla guida del CRA Friuli Venezia Giulia”, ha dichiarato Zannier.

“Inizia un percorso impegnativo che affronterò con spirito di servizio, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni di attività arbitrale e associativa. L’obiettivo sarà quello di lavorare in piena sintonia con le Sezioni della regione, con gli organi tecnici e con tutti gli associati, per favorire la crescita tecnica e umana dei nostri arbitri, nella convinzione che formazione, confronto e condivisione rappresentino i pilastri sui quali costruire il futuro del movimento arbitrale del Friuli Venezia Giulia”, ha aggiunto il nuovo presidente.