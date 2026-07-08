Per molti il Friuli è una meta per le vacanze, un luogo dove trascorrere qualche giorno al mare, passeggiare, scoprire borghi, montagne e città d’arte prima di tornare alla quotidianità. Per Richard e Lissett, una coppia slovacca, questo territorio è diventato invece qualcosa di molto più profondo: una seconda casa, una fonte di ispirazione e, oggi, anche il cuore di un progetto musicale.



Da anni i due tornano regolarmente tra Bibione, Lignano Sabbiadoro, Caorle, Grado, Trieste e le montagne del Friuli Venezia Giulia. Viaggio dopo viaggio hanno imparato a conoscere spiagge, sentieri, piccoli ristoranti e angoli meno noti, ma soprattutto hanno stretto un legame speciale con le persone incontrate lungo il cammino.



“Molti pensano che il motivo per cui torniamo ogni anno siano il mare, il clima o i paesaggi. Certo, sono meravigliosi. Ma ciò che ci fa davvero tornare sono le persone“, raccontano Richard e Lissett.

L’amore per il territorio e per il modo di vivere italiano

Il rapporto con il Friuli, spiegano, è nato fin dal primo viaggio. A colpirli non sono stati soltanto i luoghi, ma anche un modo di vivere fatto di relazioni, gentilezza e attenzione per gli altri.



“Ci colpiscono la gentilezza, la disponibilità, il rispetto verso gli altri, l’amore per i bambini e per gli animali. Qui abbiamo imparato che si può lavorare seriamente e, allo stesso tempo, sapersi fermare per un caffè, un aperitivo o un tramonto. In Italia abbiamo riscoperto il valore del tempo vissuto insieme”.



Negli anni il loro legame con Bibione è diventato così forte da portarli a creare anche una comunità online dedicata alla località balneare, che oggi riunisce oltre 16.500 appassionati. Uno spazio nato per condividere ricordi, emozioni e consigli, e che ha confermato quanto questo territorio sia capace di lasciare un segno in chi lo vive anche solo per pochi giorni all’anno.

Da qualche canzone tra amici a un album di venti brani

Da questo sentimento è nato anche un progetto inatteso. Richard e Lissett avevano iniziato con l’idea di scrivere alcune canzoni da ascoltare con gli amici durante le vacanze, senza particolari ambizioni. Poi il progetto è cresciuto.



“All’inizio volevamo semplicemente scrivere qualche canzone da ascoltare con i nostri amici durante le vacanze. Pensavamo a qualcosa di personale, senza grandi ambizioni”. Una canzone è diventata due, poi cinque, poi dieci. Fino alla nascita di Disco Italiano, un album composto da venti brani originali ispirati alle emozioni vissute tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Le canzoni parlano di amicizia, estate, mare, tramonti, incontri e piccoli gesti quotidiani. Quei momenti che spesso sembrano semplici, ma che con il passare del tempo diventano ricordi indelebili.

Bibione, il Tagliamento, Miramare e il Monte Lussari in musica

Nel viaggio musicale di Richard e Lissett trovano spazio luoghi simbolo come Bibione, il Tagliamento, il Castello di Miramare, il Monte Lussari e molti altri scorci del Nord Italia. Non si tratta però di un album pensato come racconto turistico, ma come ringraziamento a una terra capace di suscitare emozioni profonde. “Non volevamo scrivere canzoni sull’Italia. Volevamo semplicemente dire grazie a una terra che ci ha regalato amicizie sincere, serenità e tanti momenti felici”.

Anche il nome scelto per il progetto, Secret Band, va in questa direzione. Richard e Lissett preferiscono restare in secondo piano e lasciare che siano i brani a raccontare il loro legame con il territorio. “Non è importante chi siamo noi. Non vogliamo essere i protagonisti. Preferiamo che siano le canzoni a parlare. Se qualcuno, ascoltando un nostro brano, sentirà il profumo del mare, ricorderà una passeggiata a Bibione o avrà voglia di tornare nel Nord Italia, allora avremo raggiunto il nostro obiettivo”.

Un grazie musicale

Oggi Disco Italiano è disponibile sulle principali piattaforme di streaming, ma per Richard e Lissett il successo del progetto non si misura soltanto con il numero degli ascolti. Il vero traguardo, spiegano, è riuscire a trasmettere ad altri le stesse emozioni che loro hanno vissuto in questi anni tra mare, città e montagne.

“Se anche una sola persona, ascoltando le nostre canzoni, deciderà di tornare nel Nord Italia, allora sapremo di aver fatto qualcosa di bello”. Un album nato quasi per gioco, dunque, ma diventato una dichiarazione d’amore per Bibione, per il Friuli Venezia Giulia, per due viaggiatori slovacchi, ha smesso da tempo di essere soltanto una destinazione ed è diventato casa.