Cade in bici al bike park e si frattura di tibia e perone

Un ciclista 56enne del Gemonese, è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi dopo una caduta in bicicletta lungo una delle piste di downhill del bike park di Tarvisio, nella zona degli impianti della Piana dell’Angelo.

L’incidente poco dopo la partenza

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto poco dopo la partenza, procurandosi la frattura di tibia e perone. L’allarme ha fatto scattare l’intervento della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, già attivata assieme alla Guardia di Finanza e al personale sanitario. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, pronta a prendere in carico il ferito una volta completato il recupero lungo il tracciato.

A raggiungere il ciclista sono stati cinque soccorritori, che lo hanno stabilizzato e recuperato con la barella dalla pista di downhill. L’uomo è stato quindi trasportato fino al mezzo sanitario e affidato all’equipaggio dell’ambulanza per le cure del caso.