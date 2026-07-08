Cjase Cocèl rivive il rito della Trebbiatura: a Fagagna torna la magia dell’oro biondo

È il momento dell’anno in cui il tempo restituisce alla comunità il battito antico della terra e dei suoi frutti. Domenica 12 luglio, Cjase Cocèl a Fagagna diventerà nuovamente il palcoscenico della Giornata della Trebbiatura, un appuntamento ormai imprescindibile nel calendario dell’Ecomuseo della gente di collina Il Cavalîr.



L’evento è una rievocazione e insieme un’immersione profonda nella civiltà contadina friulana, capace di trasformare il Museo in un laboratorio vivente dove la polvere del grano e il rumore della trebbiatrice narrano storie di fatica, condivisione e festa.

Il rito del grano tra memoria e tradizione

La giornata prenderà il via alle 10, con l’apertura del museo e la possibilità di partecipare alle visite guidate. Il cuore dell’appuntamento sarà la trebbiatura, affiancata dalla suggestiva battitura manuale del grano, grazie alla quale i visitatori potranno osservare da vicino tecniche di lavorazione ormai quasi scomparse.

A rendere possibile la rievocazione saranno i volontari, che riporteranno in vita pratiche tramandate di generazione in generazione. Il rumore delle vecchie macchine, la polvere del grano e la manualità dei gesti diventeranno così strumenti per raccontare le radici del Friuli collinare e il legame profondo tra la comunità e la terra.

Il laboratorio per bambini

Alle 11 spazio anche ai più piccoli con “Mani in pasta”, laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 7 anni in su. I partecipanti potranno sperimentare il contatto diretto con la materia prima e scoprire il percorso che dal chicco di grano porta ai prodotti della tavola.



Per partecipare al laboratorio è richiesta la prenotazione, così da garantire una migliore organizzazione dell’attività e un’esperienza più attenta per i bambini.

Museo aperto anche nel pomeriggio

Le attività del mattino si concluderanno alle 12.30, ma il museo resterà aperto anche nel pomeriggio, con ulteriori turni di visite guidate. Sarà l’occasione per esplorare gli ambienti di Cjase Cocèl e conoscere più da vicino gli oggetti, gli spazi e le testimonianze che custodiscono la memoria materiale della vita contadina.



La manifestazione è realizzata con il sostegno e il contributo economico della Comunità Collinare del Friuli e del Comune di Fagagna. Dopo la Giornata della Trebbiatura, il museo resterà chiuso per lavori le domeniche pomeriggio fino alla fine di agosto.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ecomuseo al numero 0432.801887 oppure scrivere agli indirizzi [email protected] e [email protected].