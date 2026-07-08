Escursionista ferita sul Monte Canin, soccorsa con l’elicottero

L’intervento del soccorso alpino sul Monte Canin.

Una donna 65enne di Genova è stata recuperata dall’elisoccorso regionale sulla cresta del Monte Canin, a circa 2mila metri di quota, dopo essersi procurata una sospetta frattura a un polso durante un’escursione.



L’intervento è scattato nel territorio di Chiusaforte, in provincia di Udine. La donna si trovava in compagnia di altri tre escursionisti lungo la cresta del Monte Canin quando, per cause in corso di ricostruzione, si è infortunata a un arto superiore, riportando un trauma al polso.



In attesa dei soccorsi, un primo intervento è stato prestato da un’altra escursionista presente in zona, che si è qualificata come medico. La donna ha immobilizzato l’arto ferito utilizzando un pettine come stecca di fortuna, in modo da stabilizzare il polso fino all’arrivo dell’equipe sanitaria.

Il recupero con il verricello

La Sores ha inviato sul posto l’elisoccorso regionale, mentre a valle erano pronte a intervenire anche le squadre di terra della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza.

Una volta raggiunta dall’equipaggio, l’escursionista è stata recuperata con il triangolo di evacuazione e una verricellata di circa trenta metri. Successivamente è stata trasportata a valle, dove è stata affidata al personale dell’ambulanza per il trasferimento all’ospedale di Tolmezzo.