Il monitoraggio Arpa sulle acque di balneazione del Friuli Venezia Giulia.

La stagione balneare in Friuli Venezia Giulia si apre con una buona notizia per residenti e turisti: il 100% delle acque di balneazione è stato classificato come “eccellente” o “buono”. Lo ha annunciato oggi a Trieste l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, durante la presentazione della campagna 2025 di monitoraggio delle acque da parte di Arpa FVG.

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia ha intensificato in queste settimane le analisi e i controlli nei tratti costieri e interni della regione. I dati preliminari raccolti confermano l’elevata qualità ambientale del Golfo e degli altri bacini destinati alla balneazione. “Non è un risultato casuale, ma frutto di un lavoro coordinato tra istituzioni, enti di controllo, operatori del territorio e cittadini”, ha sottolineato Scoccimarro, evidenziando come la qualità delle acque sia un bene comune da preservare.

Durante la conferenza, l’assessore ha ricordato che la balneazione non è solo un momento di svago, ma anche un indicatore dello stato di salute dell’ambiente e un fattore chiave per l’attrattività turistica del territorio. “Monitorare e proteggere le nostre acque significa garantire ai cittadini un diritto fondamentale: quello di godere in sicurezza del proprio mare, delle spiagge e della natura. Il monitoraggio continuo di Arpa – ha aggiunto – permette di intervenire tempestivamente in caso di criticità, grazie a dati trasparenti e accessibili pubblicamente”.

Oltre ai classici indicatori microbiologici come Escherichia coli ed enterococchi intestinali, i tecnici di Arpa eseguono anche controlli su microalghe potenzialmente dannose per la salute. Questo approccio integrato consente una sorveglianza capillare che copre sia i litorali marini che le acque interne, come laghi e fiumi montani.

Scoccimarro ha infine ribadito l’impegno dell’Amministrazione regionale nel sostenere politiche ambientali che coniughino salute pubblica, tutela degli ecosistemi e valorizzazione sostenibile delle risorse naturali: “Il mare è una risorsa preziosa sulla quale vogliamo continuare a investire in monitoraggio, infrastrutture e prevenzione”.