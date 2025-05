Quattro ragazzini denunciati per lesioni e violenza privata.

Quattro ragazzini, tutti minorenni e cittadini italiani, sono stati denunciati alla Procura per i Minorenni di Trieste per lesioni personali aggravate e violenza privata. I fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 8 maggio a Pordenone, in via Generale Cantore.

Secondo le ricostruzioni, i giovani, probabilmente per noia, hanno iniziato a lanciare sassi contro abitazioni private, disturbando i residenti con comportamenti già segnalati in passato, come schiamazzi e provocazioni. Una donna di 62 anni, uscita per invitarli a smettere, è stata colpita da un sasso al piede. Trasportata all’ospedale di Pordenone, le è stata diagnosticata la frattura di più ossa del piede destro, con una prognosi di 30 giorni.

Lanciato l’allarme al 112, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Pordenone è intervenuta, ma i giovani si erano già allontanati. Poco dopo, però, una nuova segnalazione ha permesso ai militari di rintracciarli ancora nei pressi della zona Torre, con i volti coperti dai cappucci delle felpe.

A nulla è valsa la loro fuga: immediatamente inseguiti a piedi, sono stati fermati e identificati.

Accompagnati in caserma e indicati dai testimoni oculari quali sospetti responsabili dei fatti precedentemente avvenuti, per loro è scattata la denuncia alla Procura per i Minorenni di Trieste, per le ipotesi di reato che il Pubblico Ministero riterrà di ravvisare e sulle quali saranno chiamati ad esporre le loro difese.