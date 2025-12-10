La corsa dei mutui green: il Friuli Venezia Giulia sceglie case più efficienti

10 Dicembre 2025

di Giacomo Attuente

L’analisi sui mutui green in Friuli Venezia Giulia.

Il 2025 conferma la corsa dei mutui green anche in Friuli-Venezia Giulia, spinti dal crescente interesse verso abitazioni ad alta efficienza energetica e da un mercato sempre più orientato alla sostenibilità. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it in Friuli-Venezia Giulia l’importo medio richiesto per i mutui green nel 2025 è pari a 146.000 €, dato oltre 20.000 € maggiore rispetto ai finanziamenti standard, per i quali l’importo richiesto si ferma a 124.500 € in media. Per quanto riguarda il valore medio degli immobili, quelli green staccano quelli tradizionali di oltre 50.000 €, con 231.000 € in media contro 179.500 €.

Mutui green: a Gorizia richiedenti più giovani, a Trieste l’importo più alto.

Analizzando i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it relativi al 2025, la provincia di Gorizia è quella dove l’età media dei richiedenti di mutui green è più bassa di tutto il Friuli-Venezia Giulia, con un dato di 37 anni e 4 mesi contro i 39 anni per quanto riguarda quelli “standard”. In quella di Trieste, invece, la durata dei mutui “verdi” è la più lunga dell’intera regione, con una media di 25 anni e mezzo, ovvero 4 mesi in più rispetto ai finanziamenti tradizionali (25 anni e 2 mesi in media).

Per quanto riguarda l’importo richiesto quest’anno per mutui green, Trieste si distingue come la provincia dove il dato è più alto, con una media di 153.033 €, oltre 20.000 € in più rispetto a quanto accade per i finanziamenti standard (132.464 € in media). Guardando al rapporto tra importo richiesto alla banca e valore dell’immobile da acquistare (Loan-to-Value), è ancora la provincia di Trieste quella che fa segnare il dato più basso per i mutui green: 66,7% contro 72,0 % di quelli standard.

Pordenone registra un importo medio richiesto per i mutui green pari a 148.456 €, contro i 123.591 € dei mutui standard. La durata media sale a 25 anni, mentre il Loan-to-Value scende dal 76,0% al 68,9%, uno dei cali più marcati in regione, indice di maggiore capacità di anticipo da parte dei richiedenti.

Udine presenta un importo medio green di 138.593 €, quasi 17.000 € in più rispetto ai finanziamenti tradizionali (121.739 €). Anche qui la durata del mutuo aumenta, raggiungendo i 25 anni, e il LTV passa dal 76,1% al 72,0%, un valore in linea con la media nazionale dei mutui verdi.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE