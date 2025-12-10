L’analisi sui mutui green in Friuli Venezia Giulia.

Il 2025 conferma la corsa dei mutui green anche in Friuli-Venezia Giulia, spinti dal crescente interesse verso abitazioni ad alta efficienza energetica e da un mercato sempre più orientato alla sostenibilità. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it in Friuli-Venezia Giulia l’importo medio richiesto per i mutui green nel 2025 è pari a 146.000 €, dato oltre 20.000 € maggiore rispetto ai finanziamenti standard, per i quali l’importo richiesto si ferma a 124.500 € in media. Per quanto riguarda il valore medio degli immobili, quelli green staccano quelli tradizionali di oltre 50.000 €, con 231.000 € in media contro 179.500 €.

Mutui green: a Gorizia richiedenti più giovani, a Trieste l’importo più alto.

Analizzando i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it relativi al 2025, la provincia di Gorizia è quella dove l’età media dei richiedenti di mutui green è più bassa di tutto il Friuli-Venezia Giulia, con un dato di 37 anni e 4 mesi contro i 39 anni per quanto riguarda quelli “standard”. In quella di Trieste, invece, la durata dei mutui “verdi” è la più lunga dell’intera regione, con una media di 25 anni e mezzo, ovvero 4 mesi in più rispetto ai finanziamenti tradizionali (25 anni e 2 mesi in media).



Per quanto riguarda l’importo richiesto quest’anno per mutui green, Trieste si distingue come la provincia dove il dato è più alto, con una media di 153.033 €, oltre 20.000 € in più rispetto a quanto accade per i finanziamenti standard (132.464 € in media). Guardando al rapporto tra importo richiesto alla banca e valore dell’immobile da acquistare (Loan-to-Value), è ancora la provincia di Trieste quella che fa segnare il dato più basso per i mutui green: 66,7% contro 72,0 % di quelli standard.

Pordenone registra un importo medio richiesto per i mutui green pari a 148.456 €, contro i 123.591 € dei mutui standard. La durata media sale a 25 anni, mentre il Loan-to-Value scende dal 76,0% al 68,9%, uno dei cali più marcati in regione, indice di maggiore capacità di anticipo da parte dei richiedenti.

Udine presenta un importo medio green di 138.593 €, quasi 17.000 € in più rispetto ai finanziamenti tradizionali (121.739 €). Anche qui la durata del mutuo aumenta, raggiungendo i 25 anni, e il LTV passa dal 76,1% al 72,0%, un valore in linea con la media nazionale dei mutui verdi.