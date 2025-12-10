Incendio a Mortegliano, fiamme partite dal caricabatterie: intossicata una donna

Incendio nel pomeriggio di oggi a Mortegliano.

Incendio nel primo pomeriggio di oggi a Mortegliano. Le fiamme, secondo quanto ricostruito dai soccorritori, si sono originate da un caricabatterie del cellulare lasciato collegato a una presa elettrica nella camera da letto al primo piano.

Una donna di 43 anni, che era in casa al momento dell’incendio, è rimasta intossicata lievemente dal fumo sprigionato dal rogo, ed è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

L’allarme è scattato poco dopo le 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine e i carabinieri della stazione di Latisana. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse all’intero edificio, ma i danni riportati al primo piano dell’abitazione sono ingenti. L’immobile è stato dichiarato inagibile. Secondo una prima ricostruzione, il caricatore si sarebbe surriscaldato fino a generare le fiamme, che in pochi minuti hanno avvolto parte dell’arredo della stanza.