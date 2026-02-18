Aprirà lunedì 2 marzo nella sede regionale di via Carducci a Trieste il nuovo “Sportello ambiente ed energia”, uno spazio pensato per offrire un punto di riferimento concreto – sia fisico sia telematico – a famiglie, imprese ed enti pubblici alle prese con bandi, contributi e procedure nel settore ambientale ed energetico.

Ad annunciare l’iniziativa è stato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro, che ha sottolineato come l’obiettivo sia trasformare in pratica quotidiana la vicinanza tra istituzioni e cittadini. Lo sportello, pur partendo dal capoluogo giuliano, avrà fin da subito una vocazione regionale: sarà operativo anche da remoto tramite telefono ed e-mail, garantendo assistenza su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

“Avvicinare la Pubblica amministrazione alle reali esigenze del territorio non deve essere solo uno slogan, ma una pratica quotidiana – ha spiegato l’assessore Scoccimarro – . Per questo, a partire da lunedì 2 marzo, attiveremo presso la sede regionale di via Carducci a Trieste il nuovo ‘Sportello ambiente ed energia’. Un punto di riferimento fisico, ma anche telematico, nato per orientare famiglie, attività produttive ed enti pubblici nella complessa rete di opportunità che la Regione mette a disposizione”.

Oltre 40 linee contributive: serve orientamento qualificato

L’assessore Scoccimarro presenta il nuovo Sportello ambiente ed energia in via Carducci a Trieste

“Si tratta di una sperimentazione che parte fisicamente dal capoluogo giuliano – ha spiegato Scoccimarro – ma che nasce con una vocazione regionale. Lo sportello lavorerà infatti a pieno regime anche da remoto, attraverso telefono ed e-mail, garantendo assistenza a cittadini e imprenditori di tutto il Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è fornire informazioni puntuali su bandi, contributi e sulle attività generali della Direzione, fungendo da filtro qualificato per indirizzare l’utenza verso gli uffici competenti senza perdite di tempo”.

Come ha sottolineato l’assessore, la necessità di questo nuovo presidio nasce dall’evoluzione strutturale che la Direzione ambiente ha subito negli ultimi anni. “Siamo passati dal gestire poche linee contributive ad averne oggi attive oltre 40, spaziando dall’efficientamento energetico ai contributi carburanti, ma anche gli eventi sostenibili e gli allacciamenti fognari e le stufe“, ha osservato Scoccimarro. “A questa mole di opportunità si affianca la delicatezza degli iter autorizzativi: le imprese hanno bisogno di risposte certe e rapide per poter pianificare i propri investimenti. Questo sportello sarà la prima interfaccia per facilitare il dialogo e garantire quella vicinanza tra istituzioni e tessuto produttivo che è fondamentale per la crescita“.

Gli orari di apertura.

“Con l’apertura al pubblico fissata per il 2 marzo – ha concluso Scoccimarro – compiamo un altro passo concreto nella direzione, sempre auspicata, di una Regione che non si chiude nei palazzi ma scende in campo a fianco del cittadino e dell’impresa”.

Lo sportello sarà aperto tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16. Sempre dal 2 marzo saranno inoltre attivi il numero di telefono 040 3774130 e l’indirizzo e-mail sportelloambiente@regione.fvg.it.