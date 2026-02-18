Emessa una nuova allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Nuova allerta meteo della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia in vigore dalle ore 22:00 di questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, fino alle ore 12:00 di venerdì 20 febbraio. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale e segnala un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni intense, nevicate abbondanti in montagna e possibili criticità lungo la costa.

La situazione: fronte atlantico e depressione sul Triveneto

Giovedì un fronte atlantico raggiungerà l’Italia, determinando sulla regione l’afflusso di correnti umide meridionali in quota e di Scirocco al suolo. La formazione di una depressione sul Triveneto favorirà condizioni di instabilità diffusa, con piogge persistenti e localmente molto abbondanti.



Il richiamo di aria più mite nei bassi strati porterà piogge diffuse su pianura e costa, mentre in montagna le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote variabili.

Giovedì 19 febbraio: piogge intense e neve abbondante

Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previste precipitazioni intense sulla zona montana e sulla fascia pedemontana, abbondanti anche su bassa pianura e costa.



La quota neve sarà attorno agli 800-1000 metri sulla fascia prealpina più esposta verso la pianura, ma potrà scendere anche fino a 400 metri nelle valli interne meno influenzate dallo Scirocco. Gli accumuli di neve fresca potranno raggiungere i 50 centimetri attorno ai 1000 metri di quota, con possibili disagi alla viabilità montana e ai collegamenti secondari.



In quota soffierà vento sostenuto da sud, mentre sulla costa è atteso Scirocco sostenuto soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Sulla costa rischio mareggiate e acqua alta

Particolare attenzione è rivolta al litorale tra Lignano e Grado, dove sono possibili mareggiate tra giovedì e la tarda serata. Non si esclude il fenomeno dell’acqua alta nelle aree più esposte, complice la combinazione tra vento di Scirocco e depressione sul Nordest.