Nuova allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: pioggia, neve e rischio acqua alta

18 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Emessa una nuova allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Nuova allerta meteo della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia in vigore dalle ore 22:00 di questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, fino alle ore 12:00 di venerdì 20 febbraio. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale e segnala un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni intense, nevicate abbondanti in montagna e possibili criticità lungo la costa.

La situazione: fronte atlantico e depressione sul Triveneto

Giovedì un fronte atlantico raggiungerà l’Italia, determinando sulla regione l’afflusso di correnti umide meridionali in quota e di Scirocco al suolo. La formazione di una depressione sul Triveneto favorirà condizioni di instabilità diffusa, con piogge persistenti e localmente molto abbondanti.

Il richiamo di aria più mite nei bassi strati porterà piogge diffuse su pianura e costa, mentre in montagna le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote variabili.

Giovedì 19 febbraio: piogge intense e neve abbondante

Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previste precipitazioni intense sulla zona montana e sulla fascia pedemontana, abbondanti anche su bassa pianura e costa.

La quota neve sarà attorno agli 800-1000 metri sulla fascia prealpina più esposta verso la pianura, ma potrà scendere anche fino a 400 metri nelle valli interne meno influenzate dallo Scirocco. Gli accumuli di neve fresca potranno raggiungere i 50 centimetri attorno ai 1000 metri di quota, con possibili disagi alla viabilità montana e ai collegamenti secondari.

In quota soffierà vento sostenuto da sud, mentre sulla costa è atteso Scirocco sostenuto soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Sulla costa rischio mareggiate e acqua alta

Particolare attenzione è rivolta al litorale tra Lignano e Grado, dove sono possibili mareggiate tra giovedì e la tarda serata. Non si esclude il fenomeno dell’acqua alta nelle aree più esposte, complice la combinazione tra vento di Scirocco e depressione sul Nordest.

