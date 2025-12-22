Per le spese di Natale rischia di andare fuori controllo il bilancio di molte famiglia del Friuli Venezia Giulia.

L’aumento del costo della vita continua a pesare sui bilanci delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, ancora più in vista delle spese di Natale. Secondo un’indagine dell’Osservatorio del Movimento difesa del cittadino Fvg, il +9,1% dei prezzi alimentari ha ridotto di circa il 13% la capacità di risparmio, spingendo oltre il 16% dei cittadini a ricorrere al credito anche per le spese correnti.

Il quadro si aggrava in vista delle festività natalizie. La spesa media prevista per i regali è di circa 250 euro a famiglia, ma il 30% dei consumatori prevede di superare i 400 euro. Il 36% degli intervistati dichiara che ricorrerà a forme di credito per sostenere le spese natalizie, in aumento rispetto al 2024. Tra gli strumenti più utilizzati figurano le carte di credito revolving (30%) e i sistemi Buy Now Pay Later (20%).

“Dai dati emerge un preoccupante incremento dell’indebitamento delle famiglie proprio durante le festività”, spiega Dino Durì, segretario del Movimento, sottolineando come una famiglia su tre faccia oggi ricorso al credito al consumo. Particolarmente critico l’uso crescente del Buy Now Pay Later, che nel primo semestre 2025 ha registrato un +28%, aumentando il rischio di sovraindebitamento.

Secondo il presidente del Movimento, R.G. Englaro, il 7,5% delle famiglie è a rischio sovraindebitamento nei prossimi dodici mesi e il 3,5% si trova già in difficoltà finanziaria. “Il pagamento dilazionato può ridurre la percezione del debito reale e, in caso di ritardi, comportare penali che arrivano fino al 26,1% annuo“, avverte Englaro.