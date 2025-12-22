Natale di solidarietà grazie al ricavato della Aurisina Cup

Consegnati gli assegni del ricavato della 38ª Aurisina Cup.

Consegnati gli assegni del ricavato della 38ª Aurisina Cup: una straordinaria mattinata, con il cuore in mano, quella vissuta al Why Not di Sistiana, dove l’atmosfera del Natale ha avvolto grandi e piccoli. Ma il momento più intenso è arrivato con la consegna ufficiale degli assegni del ricavato della 38ª edizione dell’Aurisina Cup, svoltasi lo scorso luglio a Visogliano.

Un evento promosso dal Gruppo Culturale e Sportivo Ajser 2000, reso possibile grazie a una rete associativa solida e generosa che vede la collaborazione del Lions Club Duino Aurisina, del Gruppo Ermada, del Circolo Duinate, della Famiglia Alpina Duino Aurisina e dell’OdV polizia di Stato.

Le parole dei protagonisti.

Massimo Romita, del Gruppo Ermada, ha sottolineato il valore della collaborazione: “La forza sta nella rete, nella voglia di stare insieme, nel non mollare mai. Fare del bene pensando agli altri, senza risparmiarsi, è ciò che dà senso al nostro impegno e rende il territorio più forte”.

Andrea Spadaro, presidente dell’Ajser 2000, ha evidenziato il significato profondo della giornata: “Chiudiamo questo straordinario anno del nostro venticinquennale con un traguardo che parla al cuore: la consegna di 5.000 euro destinati alla solidarietà. Un risultato possibile grazie all’Aurisina Cup e alla fiducia di chi ci sostiene da sempre. I fondi vanno ad Agmen FVG, nostro partner storico, a Solidarietà è Vita, al Comitato per Fede e alla famiglia di Chicca, una mamma che ci ha lasciati troppo presto. Questo è il senso del nostro lavoro: non lasciare nessuno solo”.

Il sindaco Igor Gabrovec ha ringraziato Ajser e tutte le associazioni coinvolte: “Non solo per la consegna degli assegni di oggi, ma per tutto quello che fate ogni giorno, spesso in silenzio, per organizzare e realizzare attività come l’Aurisina Cup. Siete un patrimonio prezioso per Duino Aurisina”.