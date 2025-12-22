Natale di solidarietà grazie al ricavato della Aurisina Cup

22 Dicembre 2025

di Giacomo Attuente

Consegnati gli assegni del ricavato della 38ª Aurisina Cup.

Consegnati gli assegni del ricavato della 38ª Aurisina Cup: una straordinaria mattinata, con il cuore in mano, quella vissuta al Why Not di Sistiana, dove l’atmosfera del Natale ha avvolto grandi e piccoli. Ma il momento più intenso è arrivato con la consegna ufficiale degli assegni del ricavato della 38ª edizione dell’Aurisina Cup, svoltasi lo scorso luglio a Visogliano.

Un evento promosso dal Gruppo Culturale e Sportivo Ajser 2000, reso possibile grazie a una rete associativa solida e generosa che vede la collaborazione del Lions Club Duino Aurisina, del Gruppo Ermada, del Circolo Duinate, della Famiglia Alpina Duino Aurisina e dell’OdV polizia di Stato.

Le parole dei protagonisti.

Massimo Romita, del Gruppo Ermada, ha sottolineato il valore della collaborazione: “La forza sta nella rete, nella voglia di stare insieme, nel non mollare mai. Fare del bene pensando agli altri, senza risparmiarsi, è ciò che dà senso al nostro impegno e rende il territorio più forte”.

Andrea Spadaro, presidente dell’Ajser 2000, ha evidenziato il significato profondo della giornata: “Chiudiamo questo straordinario anno del nostro venticinquennale con un traguardo che parla al cuore: la consegna di 5.000 euro destinati alla solidarietà. Un risultato possibile grazie all’Aurisina Cup e alla fiducia di chi ci sostiene da sempre. I fondi vanno ad Agmen FVG, nostro partner storico, a Solidarietà è Vita, al Comitato per Fede e alla famiglia di Chicca, una mamma che ci ha lasciati troppo presto. Questo è il senso del nostro lavoro: non lasciare nessuno solo”.

Il sindaco Igor Gabrovec ha ringraziato Ajser e tutte le associazioni coinvolte: “Non solo per la consegna degli assegni di oggi, ma per tutto quello che fate ogni giorno, spesso in silenzio, per organizzare e realizzare attività come l’Aurisina Cup. Siete un patrimonio prezioso per Duino Aurisina”.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE