La nave Amerigo Vespucci arriva in Friuli Venezia Giulia per il gran finale del Tour mondiale

Le tappe del Tour mondiale dell’Amerigo Vespucci e il gran finale a Trieste.

La Nave Amerigo Vespucci si prepara a tornare in Italia dopo la Campagna in Nord America 2026. Il viaggio della nave scuola della Marina Militare attraverserà diverse città italiane tra settembre e ottobre, fino al gran finale a Trieste, dove dall’8 al 12 ottobre sarà protagonista in occasione della 58ª edizione della Barcolana.



Dopo la sosta a Cadice, in Spagna, il Vespucci farà il suo ingresso nelle acque italiane raggiungendo Cagliari dal 13 al 15 settembre, dove sarà ormeggiato al Molo Ichnusa. Nei pomeriggi del 13 e 14 settembre la nave sarà aperta alle visite del pubblico, mentre il 15 settembre si ricongiungerà in mare con Nave Etna per la Cerimonia di Fine Campagne d’Istruzione 2026. Dal 17 al 19 settembre sarà invece la volta di Castellammare di Stabia, città particolarmente legata alla storia del Vespucci: proprio nel cantiere navale stabiese la nave venne varata nel 1931.



Il 20 settembre l’Amerigo Vespucci raggiungerà quindi Napoli, dove resterà fino al 25 settembre. Durante la permanenza ospiterà anche i team dell’America’s Cup, impegnati nella Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare Napoli, in programma dal 24 al 27 settembre.



La navigazione proseguirà poi verso l’Adriatico. Dal 2 al 7 ottobre il Vespucci sarà a Venezia, ormeggiato a Riva di San Biasio, davanti al Museo Storico Navale. La tappa coinciderà con la quindicesima edizione del Trans-Regional Seapower Symposium, in programma il 6 e 7 ottobre all’Arsenale della Marina Militare. L’appuntamento riunisce i vertici delle Marine di diversi Paesi insieme a rappresentanti del mondo accademico, industriale, scientifico e dell’innovazione tecnologica per discutere di cooperazione e sicurezza marittima.

Il gran finale a Trieste con la Barcolana

Sarà però Trieste a chiudere la Campagna 2026 dell’Amerigo Vespucci. La nave arriverà nel capoluogo giuliano per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, la Barcolana, che richiama nel Golfo oltre duemila imbarcazioni e migliaia di appassionati. Accanto al Vespucci, dall’8 al 12 ottobre sarà presente anche il Villaggio IN Italia, con un programma di iniziative e appuntamenti collegati al tour.



Trieste sarà inoltre il punto di arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la competizione velica internazionale di oltre 1.500 miglia senza soste da Genova a Trieste che, alla sua sesta edizione, raggiungerà per la prima volta il capoluogo regionale. Il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi e realizzata con il coinvolgimento di diversi ministeri.



Dopo la conclusione delle attività a Trieste, l’Amerigo Vespucci farà infine rotta verso Ravenna, dove renderà omaggio alla città scelta come Capitale Italiana del Mare 2026. Le informazioni sulle modalità e sugli orari per visitare la nave saranno pubblicate sul sito ufficiale del Tour Vespucci.