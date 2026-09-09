Net protagonista a Friuli Doc, dal piano della pulizia all’educazione ambientale

Fino a 60 operatori e 41 mezzi al giorno, 326 contenitori, 11 navette e una Eco Station. È la macchina organizzativa predisposta da NET per Friuli Doc, con un dispositivo che accompagnerà la manifestazione dalla fase di preparazione fino alle operazioni finali di ripristino del centro di Udine.Dal 10 al 15 settembre il servizio sarà attivo 24 ore su 24, con personale e mezzi modulati in base alle diverse giornate e ai flussi di visitatori. Accanto alla raccolta dei rifiuti, allo spazzamento e alla pulizia della città, NET sarà presente anche con attività dedicate all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione del pubblico.

Fino a 60 operatori e 41 mezzi al giorno

Il dispositivo operativo sarà articolato su quattro turni nell’arco delle 24 ore. Ogni giorno saranno impegnati tra 30 e 40 operatori, fino a raggiungere circa 60 persone tra sabato e lunedì, nelle giornate considerate più impegnative. Anche il numero dei mezzi sarà modulato sulla base delle esigenze, passando da 22 a 41 al giorno, tra compattatori, motofurgoni e spazzatrici utilizzati per garantire raccolta, spazzamento e pulizia sia nelle ore diurne sia durante la notte.



A supporto della raccolta differenziata saranno distribuiti nell’area della manifestazione 326 contenitori, 11 navette e una Eco Station, oltre ai kit di sacchi e ai contenitori cartonati destinati agli stand. Sono inoltre previsti interventi specifici di lavaggio alla Loggia del Lionello, sotto i portici di Palazzo D’Aronco e alla Loggia di San Giovanni.



“Per un evento di queste dimensioni non è sufficiente aumentare semplicemente uomini e mezzi: è fondamentale costruire un dispositivo capace di adattarsi all’andamento della manifestazione”, spiega Alessio Scarpa, responsabile generale della Divisione tecnica di NET. “Abbiamo quindi programmato una modulazione delle risorse nelle diverse giornate e fasce orarie, rafforzando il servizio nei momenti di maggiore pressione. A questo si aggiunge il presidio tecnico: dopo i sopralluoghi effettuati nelle settimane precedenti, durante Friuli Doc monitoreremo costantemente le diverse aree per individuare rapidamente eventuali criticità e intervenire in tempo reale. L’obiettivo è prevenire dove possibile e reagire immediatamente dove necessario”.

Una macchina organizzativa preparata settimane prima

La gestione di Friuli Doc è stata preparata diverse settimane prima dell’inizio della manifestazione. In collaborazione con il Comune di Udine, NET ha organizzato incontri e confronti con i gestori delle piazze dove si concentrerà maggiormente l’offerta enogastronomica e dove sono attesi i flussi più consistenti di visitatori e rifiuti.



Il lavoro preliminare ha permesso di analizzare le caratteristiche e le possibili criticità delle diverse aree, individuando insieme agli operatori soluzioni condivise per la gestione dei rifiuti, con metodologie standardizzate dove possibile e interventi specifici calibrati invece sulle singole location. A questi incontri si sono aggiunti i sopralluoghi del personale tecnico NET, effettuati per verificare direttamente sul posto l’accessibilità delle aree, la posizione delle dotazioni, l’organizzazione dei conferimenti e le eventuali criticità logistiche.



Il presidio continuerà anche durante la manifestazione. I tecnici controlleranno costantemente l’andamento dei servizi e le condizioni delle diverse aree, in modo da poter individuare tempestivamente eventuali problemi e, se necessario, rimodulare l’organizzazione operativa. La qualità della raccolta differenziata dipenderà comunque anche dalla collaborazione degli operatori e dei visitatori e dal corretto utilizzo dei contenitori presenti nelle diverse piazze.





Nettina e Net-Education nel cuore di Friuli Doc

Accanto al lavoro operativo, NET sarà presente a Friuli Doc anche sul fronte dell’educazione ambientale. Per l’ottavo anno consecutivo, dal 2019, la società porterà infatti in manifestazione le attività di Net-Education. Dal 10 al 13 settembre, in piazza Primo Maggio, sarà allestita un’area interattiva dedicata a bambini, famiglie e adulti, pensata non come una semplice esposizione ma come uno spazio nel quale sperimentare, giocare e scoprire comportamenti più sostenibili.



Protagonista sarà Nettina, la mascotte di Net-Education, che con il messaggio “Nettina. La sostenibilità prende vita” accompagnerà il pubblico all’interno di un piccolo “alveare” di esperienze fatto di giochi, laboratori, quiz, osservazioni ed esperimenti. Le attività riguarderanno raccolta differenziata, riciclo, riuso ed economia circolare, ma affronteranno anche temi come biodiversità, tutela degli ecosistemi, api, microplastiche, biodegradabilità e permanenza dei diversi materiali nell’ambiente.

Non mancheranno i giochi educativi di Net-Education e PLANET, l’edugame immersivo che utilizza gioco, dati e storytelling per mostrare l’impatto ambientale delle azioni quotidiane. “Friuli Doc rappresenta perfettamente il modo in cui NET interpreta oggi il proprio ruolo sul territorio”, sottolinea il presidente di NET Claudio Siciliotti. “Siamo chiamati innanzitutto a garantire un servizio pubblico essenziale, ma riteniamo altrettanto importante contribuire alla crescita di una cultura ambientale diffusa. Con Net-Education e Nettina incontriamo direttamente cittadini, famiglie e nuove generazioni; contemporaneamente, dietro le quinte della manifestazione, decine di nostri operatori lavorano giorno e notte per garantire raccolta, pulizia e decoro. Sono due dimensioni dello stesso impegno: trasformare la sostenibilità da principio astratto in azioni concrete”.

Plastic Over nelle vie del centro

Alle attività di sensibilizzazione si aggiungerà anche la collaborazione con Plastic Over. Nella mattinata di domenica 13 settembre i volontari saranno presenti nelle piazze e nelle vie del centro di Udine. Attraverso un presidio attivo contribuiranno alla raccolta dei piccoli rifiuti residui abbandonati a terra e porteranno tra i visitatori un esempio concreto di attenzione e cura degli spazi condivisi.

L’obiettivo complessivo è coinvolgere persone di tutte le età, mostrando come anche piccoli comportamenti quotidiani possano contribuire alla sostenibilità della città. Friuli Doc diventerà così un banco di prova nel quale educazione ambientale, partecipazione, programmazione preventiva e gestione operativa si intrecceranno per tutta la durata della manifestazione. Dallo stand con Nettina alla collaborazione con Plastic Over, dai sopralluoghi nelle piazze fino alla raccolta e alla pulizia H24, il sistema coinvolgerà Comune, NET, organizzatori, attività economiche, associazioni e visitatori.