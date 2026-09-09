Pizza Festival fa tappa a Udine.

Tre giorni dedicati alla pizza, tra forni sempre accesi, maestri pizzaioli, musica e animazione per le famiglie. Dal 18 al 20 settembre il Pizza Festival farà tappa a Udine, trasformando il Parco Moretti in un grande spazio all’aperto dedicato a uno dei piatti italiani più conosciuti nel mondo. L’ingresso sarà gratuito per tutte e tre le giornate e non sarà necessaria alcuna prenotazione: nell’area saranno infatti disponibili oltre 600 posti a sedere.



Protagonista assoluta sarà naturalmente la pizza, proposta in numerose versioni: dalla classica napoletana alle varianti gourmet, fino alla pizza fritta. Durante il festival saranno operativi sei forni, mentre 12 pizzaioli lavoreranno negli stand preparando gli impasti, infornando e servendo le pizze durante tutta la giornata. L’obiettivo del format è portare nelle diverse città italiane la tradizione della pizza attraverso ingredienti selezionati e professionisti provenienti da differenti realtà del settore.

A Udine arrivano maestri pizzaioli da tutta Italia

Tra i protagonisti annunciati ci saranno il maestro pizzaiolo Antonio Romeo, il maestro pizzaiolo Salvatore Grieco, il campione d’Italia 2016 Giovanni D’Aria, Totò Sapore, Giovanni Polise e Andrea Marino. Spazio anche alla pizza fritta con Tina Quaranta, indicata dagli organizzatori come “la Regina della Pizza Fritta”. Alla manifestazione parteciperanno inoltre due pizzerie locali, chiamate a rappresentare il territorio friulano. Accanto alle pizze saranno presenti anche stand dedicati ai cosiddetti “Amici della Pizza”, con specialità come pizza fritta, sfogliatelle e cuoppi.



Il Pizza Festival non sarà solamente gastronomia. Durante le tre giornate sono infatti previsti musica, spettacoli e momenti di intrattenimento, con particolare attenzione alle famiglie. Sarà presente un’area bambini gratuita, mentre l’animazione sarà affidata anche a Mara-Dona e Pulci_Nella. Gli spettacoli e l’intrattenimento saranno accessibili gratuitamente, così come l’ingresso all’area del festival.

Il Pizza Festival e la tradizione della pizza

Il progetto Pizza Festival nasce da un’idea del direttore nazionale Gianluca Miolli e coinvolge, insieme all’Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli, professionisti provenienti da diverse zone d’Italia. Il circuito propone appuntamenti in numerose città tra aprile e ottobre.



Al centro dell’iniziativa c’è anche la valorizzazione della tradizione legata alla pizza. Nel 2017 l’Unesco ha infatti inserito l’Arte del Pizzaiuolo Napoletano nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità, riconoscendone il valore culturale e la trasmissione di generazione in generazione. La manifestazione si svolgerà al Parco Moretti, sul lato di via Moretti, nell’area dell’ex stadio Moretti, a poca distanza da viale Venezia.

Il festival aprirà venerdì 18 settembre dalle 18 alle 24, proseguirà sabato 19 settembre dalle 12 alle 24 e si concluderà domenica 20 settembre dalle 13 alle 24. Il programma, fanno sapere gli organizzatori, sarà confermato anche in caso di pioggia. Per tutta la durata dell’evento saranno gratuiti l’ingresso agli stand, l’accesso all’area bambini e gli spettacoli.