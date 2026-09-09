Coworking e lavoro ibrido, TEC4I FVG riapre gli spazi di Udine

A Udine riapre il coworking di TEC4I FVG.

Torna a Udine il coworking di TEC4I FVG, con quattro postazioni dedicate a professionisti, freelance, lavoratori in modalità ibrida, startup e piccole imprese. Il servizio, già sperimentato a partire dal 2015 e poi interrotto negli anni della pandemia, viene ora riattivato nella sede di via Jacopo Linussio 51. E le prime adesioni sono già arrivate: due delle quattro postazioni disponibili risultano infatti occupate.



La ripartenza arriva in un momento in cui il lavoro da remoto continua ad avere un peso significativo. Secondo i dati Istat riferiti al 2023, in Italia ha lavorato da remoto il 13,8% degli occupati, rispetto al 4,8% del 2019. In Friuli Venezia Giulia la quota si attesta al 10,9%. Nel 2025, secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, gli smart worker in Italia erano circa 3,575 milioni.

Quattro postazioni e servizi compresi nel canone

Il nuovo spazio di coworking comprende quattro postazioni dedicate, ognuna dotata di scrivania attrezzata e cassettiera personale. Sono inclusi anche connessione internet, accesso alle aree comuni, reception, pulizie e parcheggio. A disposizione dei coworker c’è inoltre un monte ore per utilizzare, su prenotazione, le sale riunioni della struttura. Il costo previsto è di 150 euro più Iva al mese per ogni postazione, comprensivo dei principali servizi.



La riapertura completa l’offerta di TEC4I FVG dedicata a imprese e professionisti, che comprende anche uffici, sale riunioni, laboratori e altri servizi condivisi. Nella sede udinese sono attualmente presenti 30 realtà tra imprese, startup, professionisti e team tecnologici, creando così anche occasioni di confronto e collaborazione.

“Una richiesta arrivata direttamente dai professionisti”

“La decisione di riattivare il coworking nasce da richieste concrete ricevute da professionisti e piccole realtà alla ricerca di una soluzione più flessibile rispetto a un ufficio autonomo”, spiega Parvin Karim del team marketing di TEC4I FVG.



“Il fatto che, già alla partenza, due postazioni siano occupate ci conferma che questa esigenza esiste. Abbiamo scelto di proporre un canone accessibile, comprensivo dei principali servizi, all’interno di uno spazio raccolto ma inserito in un contesto professionale più ampio”.



Tra i primi professionisti ad aver scelto il coworking c’è Gabriella Dal Mas, Digital Marketing & SEO Consultant, che sottolinea soprattutto la possibilità di lavorare in un ambiente professionale senza rinunciare alla flessibilità. “Cercavo uno spazio di lavoro che superasse la consueta dimensione dell’ufficio e mi permettesse di lavorare in un ambiente dinamico e al tempo stesso professionale. Ho apprezzato particolarmente anche l’area verde che circonda la sede: uno spazio rilassante che permette di staccare, liberare la mente e trovare nuovi stimoli per il lavoro”.