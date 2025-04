I negozi e i supermercati aperti il 25 aprile

Anche per il 25 aprile 2025, Festa della Liberazione, molti supermercati in tutta Italia terranno aperti i propri punti vendita. A differenza delle festività religiose, in questa occasione la grande distribuzione sceglie in larga parte di non fermarsi, anche se in diversi casi con orari ridotti.

Aldi: tanti punti vendita chiusi per la Festa della Liberazione

La catena tedesca Aldi chiuderà alcuni punti vendita per il 25 aprile, permettendo così ai propri dipendenti di godersi la giornata festiva. In Friuli si segnala la chiusura a Spilimbero e Bagnaria Arsa.



Bennet: la maggior parte dei supermercati aperti

La rete Bennet ha scelto di mantenere aperti i propri punti vendita. Tuttavia, viene consigliato ai clienti di consultare il sito ufficiale o l’app per verificare gli orari specifici del supermercato più vicino, che possono variare da zona a zona.



Carrefour: servizio garantito, ma attenzione agli orari

Anche Carrefour garantirà l’apertura della maggior parte dei suoi punti vendita il 25 aprile. Anche in questo caso, il consiglio è quello di consultare il sito ufficiale per verificare eventuali variazioni di orario, soprattutto nelle grandi città.



Conad: aperture programmate da nord a sud

Conad conferma l’apertura di numerosi punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. Il gruppo sottolinea di aver pianificato con attenzione le aperture per garantire l’accesso ai prodotti freschi e alle promozioni. I consumatori sono invitati a controllare la mappa aggiornata dei negozi aperti sul sito ufficiale.

Coop: supermercati aperti per il 25 aprile

Anche in Friuli Venezia Giulia i supermercati e gli ipercoop di Coop Alleanza 3.0 saranno chiusi in occasione delle due festività civili del 1° maggio, Festa del Lavoro, e del 25 aprile, Festa della Liberazione.



Esselunga: apertura con orario festivo

Esselunga terrà aperti i suoi supermercati, ma con orario ridotto. I punti vendita saranno accessibili dalle 8:00 alle 20:00, come da tradizione nei giorni festivi.



Famila: orari ridotti in molti punti vendita

La catena Famila ha predisposto aperture straordinarie, ma in numerose località gli orari saranno limitati alla sola mattina. Anche in questo caso è consigliabile consultare il sito per dettagli aggiornati.



Lidl: aperture differenziate a seconda del punto vendita

Lidl ha lasciato libertà decisionale ai singoli punti vendita, perciò in alcune città i supermercati saranno regolarmente aperti, in altre no. È quindi fondamentale verificare online gli orari prima di mettersi in movimento.

MD: negozi aperti con possibile orario ridotto

Anche MD sarà aperto il 25 aprile, ma i singoli negozi potrebbero adottare orari ridotti. Per evitare disagi è consigliabile controllare in anticipo le informazioni sul sito ufficiale.



Pam: apertura garantita, orari variabili

I supermercati Pam resteranno aperti il 25 aprile, anche se con orari che variano da punto vendita a punto vendita. Ancora una volta, è il sito ufficiale lo strumento più utile per evitare sorprese.



Tosano: orario festivo dalle 8 alle 20

Tosano ha confermato l’apertura dei suoi punti vendita, mantenendo però l’orario festivo: dalle 8:00 alle 20:00.