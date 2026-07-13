Nidi e prima infanzia, dalla Regione Fvg un contributo di 36 milioni per abbattere le rette: quanto spetta alle famiglie.

La Regione Friuli Venezia Giulia investe quasi 36 milioni di euro, tra risorse regionali e Fondo sociale europeo Plus, per sostenere le famiglie che usufruiscono dei servizi educativi per la prima infanzia nell’anno educativo 2026/2027.

La giunta regionale del Friuli ha infatti approvato due delibere che prevedono, da un lato, il contributo per l’abbattimento delle rette dei nidi e, dall’altro, il finanziamento delle Sezioni Primavera. A illustrarne i contenuti è stata l’assessora regionale Alessia Rosolen.

Quanto spetta alle famiglie.

Per le famiglie con un solo figlio minore e Isee fino a 50 mila euro il contributo arriva fino a 310 euro al mese per la frequenza a tempo pieno, mentre sale a 510 euro mensili per i nuclei con due o più figli minori. Sono previste agevolazioni anche per la frequenza a tempo parziale, ai centri per bambini e genitori e agli spazi gioco.

Contestualmente, la Regione conferma il sostegno alle Sezioni Primavera, dedicate ai bambini tra i 24 e i 36 mesi. Per il prossimo anno scolastico saranno finanziabili le sezioni con un numero di iscritti compreso tra 10 e 20 bambini, con deroghe per i piccoli Comuni, le aree montane e i territori con specificità linguistiche. I contributi ai gestori varieranno da 10 mila a 27 mila euro, con una maggiorazione del 15% in presenza di bambini con disabilità o in situazioni di svantaggio socio-culturale.