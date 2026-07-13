Svelato lo stemma celebrativo per i 130 anni dell’Udinese: torna la stella delle origini, accompagnerà la squadra in questa stagione.

C’è una stella a guidare l’Udinese in occasione dei 130 anni dalla fondazione del club. È stato svelato oggi lo stemma celebrativo che accompagnerà i bianconeri in una stagione dal forte valore simbolico e che rende omaggio alla storia e alla tradizione del club.

Il logo segna il ritorno della stella bianca presente sulla prima maglia dell’Udinese, creando un ponte ideale tra l’anno della fondazione del club e il presente. All’interno della stella sono racchiusi il nome del club e le date 1896-2026, oltre allo scudo bianconero simbolo di Udine e dell’Udinese, raffigurato inclinato proprio come sulla storica maglia con la stella.

Lo stemma celebrativo, fa sapere la società bianconera, accompagnerà il club per tutta la stagione, trovando spazio sulla linea travel e su una selezione di accessori. Sarà il simbolo distintivo di una collezione ideata per celebrare un anniversario storico, valorizzare l’identità del club e rafforzare il legame con la sua storia e i suoi tifosi.