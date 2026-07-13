A23 Udine Tarvisio, chiusura notturna dello svincolo Tarvisio nord

Chiusura notturna per cinque ore sulla A23 Udine Tarvisio.
Chiusura notturna dell’autostrada A23 Udine-Tarvisio: sulla A23 Udine-Tarvisio, dalle 20 di giovedì 16 alle 1.00 di venerdì 17 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Tarvisio nord, in uscita per chi proviene dal confine di Stato, per consentire lavori di manutenzione viadotto di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire al precedente svincolo di Arnoldstein, in territorio austriaco e proseguire sulla SS13 in direzione Udine, per raggiungere le diverse località.