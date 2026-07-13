Strutture ricettive, bar e alberghi del Friuli controllati dai carabinieri di Palmanova: denunce e sanzioni per diverse irregolarità.

Strutture ricettive, bar e alberghi del Friuli controllati dai carabinieri di Palmanova, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni dello sfruttamento del lavoro: scattano denunce e sanzioni.

In particolare con la collaborazione dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Udine sono state controllate due strutture alberghiere ai confini con la provincia di Gorizia. Durante il controllo della prima attività è stata riscontrata la mancata formazione in materia di primo soccorso da parte del datore di lavoro. Nella seconda è stata contestata la mancata formazione sui luoghi di lavoro e la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti. Tali inadempimenti hanno comportato la denuncia in stato di libertà dei titolari dei due alberghi ispezionati e l’irrogazione di diverse ammende per un totale di 30mia euro.

Con la collaborazione dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Udine è stata svolta un’attività ispettiva di tipo sanitario di un bar del basso Friuli. Durante il controllo è stata riscontrata la violazione degli obblighi di rintracciabilità e di igiene dei prodotti alimentari. Al titolare dell’esercizio pubblico, segnalata alla competente Azienda sanitaria locale per gli adempimenti di competenza, sono state notificate sanzioni amministrative per un totale di euro 2.500.