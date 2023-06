Due nuovi Frecciarossa e più treni per l’estate in Friuli Venezia Giulia

Treni potenziati per l’estate in Friuli Venezia Giulia.

Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo si inaugura, l’11giugno, la Trenitalia Summer experience: più treni per le mete turistiche estive del Friuli Venezia Giulia, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo; promozioni ad hoc per famiglie e giovani, attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe.

I Frecciarossa.

In Friuli Venezia Giulia una nuova coppia di Frecciarossa collegherà il capoluogo giuliano con quello lombardo: il 9718 Trieste Centrale – Milano Centrale con partenza alle 7.07 e arrivo alle 11.15, e il 9749 con partenza da Milano Centrale alle 17.15 e arrivo a Trieste Centrale alle 21.27. Per entrambi fermate a Monfalcone, Trieste Airport, Latisana, Portogruaro, Venezia Mestre, Padova, Vicenza, Verona Porta Nuova, Desenzano del Garda e Brescia.

Per chi si muove in bici.

Per quanto riguarda il Regionale, sarà ripristinato il TrenoBici delle Lagune, effettuato tutti i giorni dall’11 giugno al 9 settembre sulla linea Trieste – Portogruaro – Venezia con sei coppie di treni composti da sette vetture e una carrozza bici da 64 posti.

Ripartirà pure l’AlpeAdria Line, il treno + bici sarà effettuato nei weekend dall’11 giugno al 9 settembre sulla linea Trieste – Udine – Tarvisio, con treni CAF (30 posti bici) o media distanza (64 posti bici). Il servizio verrà rimodulato via Cervignano, in funzione del nuovo Collio Line, per garantire le corrispondenze nella stazione di Udine.

Sempre nello stesso periodo verrà attivato appunto il nuovo servizio Collio Line (treno+bici), i collegamenti della linea Trieste – Gorizia – Udine vengono integrati con nuove corse nei weekend, volte a creare un modello orario in grado di servire l’area del Friuli orientale interessata dalle ciclovie FVG-3 “Ciclovia pedemontana e del Collio” e FVG-5 “Ciclovia dell’Isonzo”. Questo nuovo modello prevede un cadenzamento bi-orario e l’interscambio a Udine con i servizi AlpeAdria Line.

Nuovi treni anche sulla Trieste-Venezia.

Per agevolare i croceristi che fanno tappa a Trieste ed evitare sovraffollamenti sui treni regionali, una nuova coppia di treni circolerà al sabato e alla domenica dall’11 giugno al 28 novembre fra Trieste e Venezia: partenza da Venezia alle 8.39 con arrivo a Trieste alle 10.44 e partenza da Trieste alle 10.16 con arrivo a Venezia alle 12.21.

Sono confermati i Lignano Link che collegano la stazione di Latisana con la spiaggia e il Muggia Link, la motonave in coincidenza con i treni regionali che collega la stazione di Trieste con Muggia.