La Polizia festeggia San Michele: a Tolmezzo la cerimonia con bambini e associazioni

È stata celebrata anche in Friuli Venezia Giulia la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Le cerimonie si sono svolte il 29 settembre in diverse località della regione, con momenti dedicati agli agenti in servizio, alla memoria e al rapporto con le comunità.

A Tolmezzo la celebrazione ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari della provincia, dei bambini delle scuole e degli asili del comprensorio, di associazioni di volontariato e combattentistiche, di familiari delle vittime del dovere e di numerosi ex appartenenti alla Polizia di Stato.

La Santa Messa è stata celebrata dal vescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba. Al termine della funzione, negli stand allestiti per l’occasione, le diverse specialità della Polizia di Stato hanno illustrato alcune delle proprie attività e delle dotazioni utilizzate durante il servizio. Una giornata che ha riunito personale in servizio, pensionati, famiglie e rappresentanti delle istituzioni nel segno della vicinanza tra la Polizia e il territorio.

Le celebrazioni a Trieste

A Trieste la ricorrenza è stata celebrata nella chiesa della Beata Vergine del Soccorso, con una funzione officiata dal vescovo di Trieste, monsignor Enrico Trevisi. Presenti, tra gli altri, il questore di Trieste Lilia Fredella e gli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Fabio Scoccimarro.

“La festa di San Michele Arcangelo è l’occasione per celebrare le donne e gli uomini della Polizia di Stato e ringraziarli per il lavoro svolto ogni giorno al servizio dei cittadini. Professionalità, senso del dovere e presenza sul territorio fanno della Polizia un presidio fondamentale per la sicurezza delle nostre comunità”, ha affermato Roberti. Scoccimarro ha evidenziato invece il ruolo della Polizia in una regione di confine, dalla sorveglianza delle frontiere alla sicurezza delle città.

La cerimonia a Sesto al Reghena

Una celebrazione si è svolta anche nell’abbazia di Santa Maria in Sylvis a Sesto al Reghena, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale Cristina Amirante, del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e del questore di Pordenone Graziella Colasanto.

“Le donne e gli uomini della Polizia svolgono il loro servizio ogni giorno attraverso controlli, tutela delle persone più fragili e presidio del territorio”, ha affermato Amirante, sottolineando l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nelle comunità.

La ricorrenza di San Michele Arcangelo ha così riunito in diversi punti del Friuli Venezia Giulia rappresentanti delle istituzioni, operatori della Polizia, associazioni e cittadini, con cerimonie dedicate al servizio svolto quotidianamente sul territorio.