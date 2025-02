A Lignano la prima camminata dell’anno di “10mila passi di salute”.

Visto il successo della scorsa stagione, che, da giugno a settembre ha visto 29 appuntamenti con 1.400 partecipanti nelle diverse località, anche quest’anno riprendono le “Passeggiate della salute” guidate lungo i percorsi attivati dal progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute” assieme ai Comuni.

Il primo appuntamento del 2025 sarà sabato 8 marzo, a Lignano Sabbiadoro, per la passeggiata “10mila passi di salute”, guidata da un istruttore laureato in Scienze motorie, lungo il “Cammino del pensiero”. Il ritrovo sarà alle 9.30 davanti al Centro Congressi Kursaal, Lungomare Riccardo, vicino al cartellone del progetto “FVG IN MOVIMENTO 10mila passi di salute”. L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria, entro domenica 2 marzo, scrivendo una mail a sport@lignano.org

Camminate guidate.

Il gruppo sarà guidato da un laureato in Scienze motorie che curerà anche la pratica di alcuni esercizi di attività fisica insieme a utili indicazioni per conduttori di gruppi di cammino/Walking leader, a cura del prof. Stefano Lazzer, coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Scienze Motorie, Dipartimento Area Medica, Università di Udine.

La passeggiata è organizzata in attuazione del “Piano regionale della prevenzione -Comunità attive”, progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute”, sostenuto dalla Regione FVG – Direzione centrale Salute, attuato da Federsanità ANCI FVG (da ottobre 2018) e realizzata in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, il Dipartimento di Prevenzione dell’AsuFC, A.S.D. “Sport&Fun”, Nordic Walking Lignano, ARGA FVG, associazione La Riviera friulana e Italia Nostra comitato provinciale di Udine.

La passeggiata a Lignano.

Il “Cammino del pensiero” nascosto tra i pini e le siepi private di Lignano Riviera, nasce dall’ispirazione dell’architetto Piccinato e dalla valorizzazione dell’ambiente e della natura. Il percorso si sviluppa lungo le calli dedicate a personaggi dell’arte, della musica e della letteratura di ogni tempo dei quali sono riportati alcuni “pensieri” e aforismi che suscitano la riflessione sull’umana avventura.

Passeggiando è possibile imbattersi in diversi animali, dalle ghiandaie allo scoiattolo comune, fino al picchio rosso maggiore. Il tracciato ciclo-pedonale è accessibile anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria e arredato da panchine per una sosta in relax oppure all’ombra dei pini marittimi della pineta accanto alla chiesetta dei SS. Ermacora e Fortunato