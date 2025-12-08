Da Gorizia a Pordenone, il Fvg porta le sue Capitali della cultura in giro per l’Italia

Cultura, Anzil annuncia il progetto Capitali.

Nel 2026 la Regione Friuli Venezia Giulia porterà in giro per l’Italia le sue Capitali della cultura, Gorizia e Pordenone, attraverso un nuovo progetto intitolato “Capitali”. L’iniziativa nasce per collegare idealmente la Capitale europea GO! 2025 con la Capitale italiana Pordenone 2027, offrendo a città e cittadini italiani l’opportunità di conoscere e valorizzare il patrimonio culturale e creativo del Fvg.

Ad annunciare il progetto è stato il vicepresidente e assessore alla Cultura e Sport, Mario Anzil, in occasione della conclusione della rassegna “Più libri più liberi” a Roma. “Per il 2026, l’anno che collega GO! 2025 a Pordenone 2027, stiamo lavorando a un nuovo progetto che si chiamerà appunto “Capitali” e vedrà la nostra regione girare per l’Italia, per promuovere le nostre Capitali della Cultura nelle città che sono “capitali” di valore culturale“, ha dichiarato Anzil.

La fiera romana, ospitata alla Nuvola di Fuksas, ha visto la partecipazione della Regione Fvg con uno stand allestito come “casa” degli editori e degli scrittori locali, in collaborazione con l’Associazione degli Editori Fvg e PromoTurismoFVG. Lo spazio ha offerto ai visitatori un mosaico di pubblicazioni regionali, raccontando le città e i luoghi di interesse culturale, storico e turistico del Friuli Venezia Giulia.

Durante la manifestazione sono stati presentati diversi libri, fra cui L’ombra di Tiepolo di Alberto Frappa Raunceroy e Mostruosa mente di Mauro Mazza. A chiudere il trittico di presentazioni, la scrittrice pordenonese Odette Copat ha presentato il suo ultimo romanzo Come si esprime un desiderio (Bompiani), ambientato nella Pordenone contemporanea, una storia che riflette sul valore della parola, dell’ascolto e della possibilità di ricominciare.

A Roma hanno fatto tappa in questi giorni: Aviani e Aviani editori, Battello Stampatore, Bottega Errante Editore, Editoriale Stampa Triestina, Editrice Custom, Edizioni Segno, Gaspari Editore, Kappa Vu, Mladica, Orto della Cultura, Qudulibri, Qubì Editore, Tiglio Edizioni, Vita Activa Nuova, White Cocal Press e Campanotto Editore.